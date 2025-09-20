Ισραήλ: Ο Νετανιάχου προσπαθεί να αφανίσει τη Γάζα – Επιστρατεύει ρομπότ, οχήματα γεμάτα εκρηκτικά και αλεξιπτωτιστές (Video)

Συνεχίζει το Ισραήλ τους ανελέητους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας για να αναγκάσει τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν και να κατευθυνθούν προς τα νότια του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, προειδοποίησε του κατοίκους της Γάζας ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει μία «άνευ προηγουμένου δύναμη» και τους προέτρεψε να «εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες» που μετακινούνται νότια στον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ – την μόνη επιτρεπόμενη οδό διαφυγής.

Israeli bombardment and remotely controlled robots with explosives are destroying Gaza City block by block, turning the skyline black with smoke and forcing thousands of Palestinians to flee. pic.twitter.com/vEsPeFao8G — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 19, 2025

Συγκλονιστικές εικόνες

Ο Ταρέκ Αμπού Αζούμ του Al Jazeera μετέδωσε συγκλονιστικές εικόνες από την πόλη της Γάζας με ανθρώπους να αναγκάζονται να κατευθυνθούν δυτικά προς τον παραλιακό δρόμο, χωρίς να μπορούν να ξεκουραστούν λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων που στοχεύουν στην καταστροφή κτηρίων και υποδομών.

It's unclear how many M113 vehicles Israel has turned into ISIS-style suicide robots to annihilate residential neighborhoods across Gaza, but their use these days in Gaza City is unprecedented. pic.twitter.com/AWyYhaR9LJ — Israel Genocide Tracker (@trackingisrael) September 7, 2025

«Η τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση καταστρέφει ολοσχερώς ολόκληρα τετράγωνα, και υπάρχουν ακόμα οικογένειες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των σπιτιών που έχουν γίνει στόχος, ιδιαίτερα στη γειτονιά Ταλ αλ-Χάουα», ανέφερε ο Αμπού Αζούμ, μεταδίδοντας από το Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας.

A child cries while carrying his younger sister on his shoulders, walking along the long displacement route from northern Gaza to the south… a scene that captures the suffering of innocent children under the horrors of war. pic.twitter.com/wJ3seXqUdi — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 18, 2025

Ο Νιβίν Αχμέτ, 50 ετών, έφυγε την Πέμπτη από την πόλη της Γάζας προς την κεντρική πόλη Ντεϊρ ελ-Μπάλα, περπατώντας μαζί με επτά μέλη της οικογένειάς του.

«Περπατήσαμε περισσότερα από 15 χιλιόμετρα, σέρναμε τα πόδια μας από την εξάντληση», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. «Ο μικρότερος γιος μου έκλαιγε από την κούραση. Πήραμε με τη σειρά ένα μικρό καροτσάκι με μερικά από τα υπάρχοντά μας», σημείωσε.

Tens of thousands of Gazans are struggling to flee Gaza City amidst unspeakable horrors, bombardment, suffering, hardships, and misery. Almost every single one is cursing out Hamas, cursing out supporters of Hamas, cursing out the ceasefire negotiations, wishing Hamas would cease… pic.twitter.com/FnJAjeYZjY — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) September 17, 2025

Παρόλο που ένας αυξανόμενος αριθμός Παλαιστινίων μπορεί τώρα να θέλει να φύγει, παρά την προηγούμενη αντίστασή τους, πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος ενοικίασης ενός οχήματος για να μεταφέρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα έπιπλα τους στην υπερπλήρη περιοχή αλ Μαουάσι στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ωστόσο, ο Αμπού Αζούμ είπε ότι εκατοντάδες έχουν ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι, πολλοί με τα πόδια, προς το αλ Μαουάσι, το οποίο έχει δεχθεί ισραηλινές επιθέσεις στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί «ασφαλής ζώνη».

«Οι επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, μία επιχείρηση που είναι ένας κρίκος σε μία αλυσίδα, καθώς για να αποφύγουν διεθνείς αντιδράσεις, στα τέλη Μαρτίου δόθηκαν εντολές στον ισραηλινό στρατό να διατηρήσει τις επιχειρήσεις του σε χαμηλότερη ένταση.

Από τον προηγούμενο μήνα, ο στρατός έχει ρίξει στο πεδίο περισσότερα από 180 ρομπότ με εκρηκτικούς μηχανισμούς ή τηλεκατευθυνόμενα οχήματα με εκρηκτικά για να καταστρέψει σημεία την πόλη. Οι περιοχές Τελ αλ Χάουα, Σεΐχ Ραντουάν, Τουφά, Τζαμπάλ Ναζλά και Δρόμος Σαφτάουϊ είναι μεταξύ των κύριων περιοχών όπου το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει κτίρια κατοικιών. Σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματικούς, έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 οικήματα. Επιπλέον, για να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός αναπτύσσει επίσης μονάδες τεθωρακισμένων στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

«Υπήρχε μια χαμηλότερου επιπέδου επιχειρησιακή στάση, αλλά οι επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ», δήλωσε ένας συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού στο Middle East Eye, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις στην πόλη της Γάζας συνεχίζονταν για μήνες πριν από την τελευταία χερσαία επίθεση.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, από τον Μάρτιο έως τα τέλη Ιουνίου, περισσότεροι από 2.000 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους κάθε μήνα από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Από τις 11 Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης, περισσότεροι από 3.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ωστόσο, τα ισραηλινά άρματα μάχης που εισέρχονται στην πόλη της Γάζας από τη Δευτέρα δεν είναι παρά μια εντατικοποίηση των επιθέσεων που δεν είχαν σταματήσει ποτέ.

Διαβάστε επίσης:

Le Monde: «Η Ρωσία δοκιμάζει το ΝΑΤΟ στη Βαλτική με άγνωστες προθέσεις»

ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στο Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ

ΝΑΤΟ: Συγκαλείται συμβούλιο ασφαλείας μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – Τι δηλώνει για την κατάσταση ο Τραμπ