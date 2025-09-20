ΝΑΤΟ: Συγκαλείται συμβούλιο ασφαλείας μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – Τι δηλώνει για την κατάσταση ο Τραμπ

Το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα στην Βαλτική καθώς η Ρωσία προχώρησε σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών που ανήκουν στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ.

Μετά τον χθεσινό συναγερμό στην Εσθονία, το πρωί του Σαββάτου συμμαχικά αεροπλάνα σηκώθηκαν με σκοπό να αποτρέψουν πιθανή νέα παραβίαση καθώς ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στην Δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Λίγο μετά τις 08:00 (ώρα Ελλάδος), οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις τερμάτισαν την επιχείρηση, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας σταμάτησαν, ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Οι ενέργειες αυτές ήταν «προληπτικές και αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε χθες ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει την ρωσική προκλητικότητα.

Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά ότι τα τρία αεροσκάφη της παραβίασαν τον Εσθονικό εναέριο χώρο μετά την αναχαίτιση τους από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (…) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ,», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», είπε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης το περιστατικό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο και είπε ότι «θα ρίξει μια ματιά» στις αναφορές.

Αφού είπε ότι θα ενημερωνόταν για την εισβολή, είπε: «Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε επίσης: «Θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πλευρά».

Πρόσθεσε ότι «καθώς οι απειλές κλιμακώνονται, το ίδιο θα συμβαίνει και με την πίεσή μας», προτού καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκρίνουν έναν νέο γύρο κυρώσεων που θα απαγορεύουν το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

