«Φιλειρηνιστής» και ο Ερντογάν: Πανηγυρίζει για τη συνάντηση με τον Τραμπ, «θα τερματίσουμε πολέμους», λέει – Συζητάμε για F-35, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

…Πανηγυρική ανάρτηση για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 25 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο έκανε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον πολύτιμο ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

»Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας», πρόσθεσε.

«Συνέχιση των συνομιλιών για τα τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά»

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!»

