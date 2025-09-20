search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 08:54
ΚΟΣΜΟΣ

20.09.2025 08:03

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη λόγω ρωσικών επιθέσεων στα σύνορα με την Ουκρανία

20.09.2025 08:03
polonia

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

