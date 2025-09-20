Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη λόγω ρωσικών επιθέσεων στα σύνορα με την Ουκρανία

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Διαψεύδει ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας η Μόσχα: «Πέταξαν πάνω από “ουδέτερα” ύδατα»

Με βαριά ατζέντα στον ΟΗΕ: Πώς προσέρχεται η Ελλάδα στην υψηλής σημασίας ΓΣ στα τέλη Σεπτεμβρίου

Ο Τραμπ υπέγραψε για τη «χρυσή» κάρτα διαμονής και ετοιμάζει τέλος 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας στον τεχνολογικό τομέα