Ένας νέος ουρανοξύστης με την υπογραφή Tραμπ ετοιμάζεται να αλλάξει τον ορίζοντα της Τιφλίδας, της πρωτεύουσας της Γεωργίας, και ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι κατασκευαστές έδωσαν στη δημοσιότητα την πρώτη νέα απεικόνιση του Trump Tower Tbilisi, ενός φιλόδοξου ουρανοξύστη 70 ορόφων που αναμένεται να γίνει το ψηλότερο κτίριο στη χώρα.

Το έργο δεν τραβά την προσοχή μόνο λόγω του μεγέθους του. Η συμμετοχή του ονόματος Tραμπ σε ένα τόσο μεγάλο επιχειρηματικό project στο εξωτερικό έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ… παραμένει πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένας πύργος 70 ορόφων στο νέο κέντρο της Τιφλίδας

Σύμφωνα με τα σχέδια, το Trump Tower Tbilisi θα είναι ένας ουρανοξύστης μικτής χρήσης με θέα στο κεντρικό πάρκο της Τιφλίδας. Θα αποτελεί μέρος του μεγάλου αναπτυξιακού project «The Tbilisi Downtown», το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 2 δισ. δολάρια.

Photo: Biograpi Living/Archi Group

Το συγκρότημα αναμένεται να περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, ξενοδοχείο, εστιατόρια, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και πολυτελείς χώρους διαμονής και ψυχαγωγίας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα project που φιλοδοξεί να μετατρέψει την περιοχή σε έναν νέο επιχειρηματικό και τουριστικό προορισμό για την πόλη.

Η Trump Organization αναφέρει ότι συνεργάζεται με άλλες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου, ενώ όταν ολοκληρωθεί, ο πύργος αναμένεται να αποτελεί νέο αρχιτεκτονικό ορόσημο για τη Γεωργία.

We’re excited to announce Trump Tower Tbilisi 🇬🇪 — our first branded development in Georgia.



In collaboration with Archi Group, Biograpi Living, The Sapir Organization, Blox Group, and Finvest Georgia, this 70-story landmark is set to become the tallest building in the country,… April 18, 2026

Γιατί προκαλεί αντιδράσεις

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική ή επιχειρηματική. Το ακίνητο στην Τιφλίδα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών συμφωνιών αδειοδότησης και εμπορικής χρήσης του ονόματος Tραμπ, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την επανεκλογή του.

Το Forbes αναφέρει ότι τα έσοδα του Τραμπ από ξένες συμφωνίες αδειοδότησης εκτινάχθηκαν κατά 650% το 2024, ενώ συνεχίζουν να αυξάνονται. Αν και δεν έχει γίνει σαφές πόσα ακριβώς θα αποκομίσει ο Τραμπ από το project της Τιφλίδας, αντίστοιχες συμφωνίες δείχνουν ότι το ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 5 εκατ. δολάρια.

Αυτός είναι και ο λόγος που από πολλούς εκφράζεται έντονη ανησυχία για το εάν ένας εν ενεργεία πρόεδρος μπορεί να επωφελείται οικονομικά από ξένες επιχειρηματικές συμφωνίες χωρίς να δημιουργείται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Η πλευρά Τραμπ

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος και η Trump Organization δεν έχουν σχολιάσει το συγκεκριμένο έργο. Στο παρελθόν, πάντως, τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και ο Έρικ Τραμπ, ο οποίος πλέον διευθύνει την οικογενειακή επιχείρηση, έχουν απορρίψει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Η βασική τους θέση είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε καταπίστευμα που ελέγχεται από τα παιδιά του, άρα ο ίδιος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διοίκηση της επιχείρησης.

Οι επικριτές του, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι αυτό δεν αρκεί για να διαλυθούν οι ανησυχίες, ειδικά όταν πρόκειται για συμφωνίες στο εξωτερικό που συνδέονται με το εμπορικό όνομα ενός εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ.

Η παλιά σχέση του Τραμπ με τη Γεωργία

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γεωργία δεν είναι καινούργιο. Η πρώτη προσέγγιση για πιθανή ανάπτυξη ακινήτου στη χώρα έγινε ήδη από το 2009, όταν ο επιχειρηματίας Giorgi Rtskhiladze φέρεται να προσέγγισε την Ιβάνα Τραμπ και τον Μάικλ Κοέν, πρώην στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια για έναν Trump Tower στη Γεωργία είχαν προχωρήσει τότε, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τις πρώτες επαφές, το project επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτήν τη φορά με ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό και επιχειρηματικό βάρος.

Μια συμφωνία με πολιτική σκιά

Η νέα συμφωνία στην Τιφλίδα έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που είχε επιχειρήσει να δώσει η Trump Organization κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν είχε περιορίσει τις ξένες επενδύσεις για να αποφύγει την εντύπωση ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν αποεπένδυσε ποτέ πλήρως από την εταιρεία του, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές. Στο επίκεντρο εκείνων των αντιπαραθέσεων βρέθηκε η λεγόμενη Ρήτρα Απολαβών του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία απαγορεύει σε προέδρους και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να αποκομίζουν οφέλη από ξένες κυβερνήσεις ή άλλα κρατικά συμφέροντα.

Καμία από τις σχετικές προσφυγές της πρώτης θητείας δεν κατάφερε τελικά να μπλοκάρει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Η έπαυλη των 400 εκατ. δολαρίων: Η ακριβότερη κατοικία που βγήκε ποτέ προς πώληση στις ΗΠΑ (Photos)

«Scarface»: Πωλείται η θρυλική έπαυλη για 237 εκατ. δολάρια – Η σύνδεση με τον Νίξον (Photos)

Στο «σφυρί» το διαμέρισμα όπου «γεννήθηκε» το ChatGpt – Πωλείται για 1,5 εκατ. δολάρια (Photos)