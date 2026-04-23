Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σπίτια που έχουν εμφανιστεί ποτέ στον κινηματογράφο, η πολυτελής έπαυλη που συνδέθηκε με την ταινία «Scarface» του 1983, διατίθεται προς πώληση έναντι 237 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πολυτελής τοποθεσία με θέα στο Μαϊάμι

Το ακίνητο βρίσκεται στο Key Biscayne της Φλόριντα και εκτείνεται σε έκταση περίπου 2,38 στρεμμάτων, σε προνομιακή τοποθεσία με πανοραμική θέα στον κόλπο του Biscayne και το Μαϊάμι. Ξεχωρίζει για την άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, καθώς διαθέτει εκτεταμένη πρόσοψη μήκους περίπου 260 μέτρων.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του είναι μια μεγάλη τσιμεντένια πλατφόρμα που εκτείνεται μέσα στο νερό και λειτουργεί τόσο ως ελικοδρόμιο όσο και ως χώρος πρόσδεσης σκαφών, με δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων σκαφών.

Το σπίτι που έγινε κινηματογραφικό σύμβολο

Η κατοικία, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και διατηρεί μέχρι σήμερα πολλά από τα αυθεντικά της στοιχεία. Στο εσωτερικό της ξεχωρίζουν τα μαρμάρινα δάπεδα, τα εντυπωσιακά ταβάνια ύψους άνω των επτά μέτρων, καθώς και ο χαρακτηριστικός γυάλινος ανελκυστήρας που έγινε γνωστός από την εμφάνισή του στην ταινία.

Στο «Scarface», η έπαυλη χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του χαρακτήρα Frank Lopez, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά της ταινίας.

Από τον Νίξον στο σήμερα

Η ιστορία του ακινήτου συνδέεται και με την πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το οικόπεδο αποτελούσε μέρος της λεγόμενης «χειμερινής προεδρικής κατοικίας» του Ρίτσαρντ Νίξον. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατασκευάστηκε στην περιοχή ειδική πλατφόρμα για την προσγείωση ελικοπτέρων, ώστε να εξυπηρετούνται οι μετακινήσεις του ίδιου και των συνεργατών του.

Σήμερα, το ακίνητο ανήκει στον επενδυτή Τζον Ντεβάνι, ο οποίος το αγόρασε το 2003, εντυπωσιασμένος – όπως έχει δηλώσει – από το ελικοδρόμιο που εντόπισε από αέρος. Έκτοτε, διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον αρχικό χαρακτήρα της κατοικίας.

Ένα από τα ακριβότερα ακίνητα στο Μαϊάμι

Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει επίσης πισίνα με ιδιαίτερο σχεδιασμό, χώρους αναψυχής, στούντιο μουσικής και αίθουσα παιχνιδιών, ενώ χρησιμοποιείται συχνά για εκδηλώσεις.

Η τιμή πώλησης, αν επιτευχθεί, αναμένεται να αποτελέσει νέο ρεκόρ για την ευρύτερη περιοχή του Μαϊάμι, σε μια περίοδο όπου η αγορά πολυτελών ακινήτων καταγράφει έντονη άνοδο και προσελκύει ιδιαίτερα εύπορους αγοραστές.

