Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

Δεν είναι πια μυστικό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βλέπει πολύ πιο μακριά από την επόμενη σεζόν στο NBA. Κάθε του κίνηση, εντός και εκτός παρκέ, δείχνει έναν αθλητή που έχει μετατρέψει την αγωνιστική του υπεροχή σε στρατηγικό εργαλείο για τη δημιουργία διαχρονικού πλούτου. Και το κάνει με τρόπο αθόρυβο, μεθοδικό και απολύτως υπολογισμένο, επιλέγοντας αγορές, ακίνητα και συνεργασίες με σκοπό την δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που θα του αποφέρει έσοδα τα επόμενα χρόνια, τόσο στον ίδιο όσο και στα αδέλφια του.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ήρθε στο φως μια συμφωνία που επιβεβαίωσε αυτή τη φιλοσοφία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, στην εξαγορά του οκταώροφου συγκροτήματος κατοικιών «The Lawrence» στην περιοχή Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν, έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 13 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε επισήμως στις 9 Δεκεμβρίου, με πωλητές τους developers Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιχ, οι οποίοι είχαν κατασκευάσει το ακίνητο το 2018.

Το deal έγινε off market, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε μια από τις πιο απαιτητικές αγορές real estate στον κόσμο. Το «The Lawrence» διαθέτει 28 διαμερίσματα με καθεστώς rent-regulated, μια λεπτομέρεια που στη Νέα Υόρκη μεταφράζεται σε σταθερή πληρότητα, περιορισμένο ρίσκο και προβλέψιμες αποδόσεις. Με τα ενοίκια στην περιοχή να αγγίζουν τα 3.000 δολάρια τον μήνα, τα ετήσια έσοδα ξεπερνούν το 1 εκατ. δολάρια, ενώ το ακίνητο επωφελείται και από φορολογικά προγράμματα που μειώνουν το κόστος ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά δεν αφορά απλώς ένα μεμονωμένο κτίριο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέκτησε επιπλέον δύο πολυκατοικίες ενοικιαζόμενων κατοικιών στη γειτονιά Prospect Lefferts Gardens, συνολικής αξίας περίπου 25,18 εκατ. δολαρίων, με 50 διαμερίσματα συνολικά. Και αυτή η αγορά ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και περιλαμβάνει κατοικίες από studios έως διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων, με σύγχρονες παροχές όπως roof deck, γυμναστήριο και pet spa.

Η επιλογή της περιοχής μόνο τυχαία δεν είναι. Το Prospect Lefferts Gardens, στα νότια του Prospect Park, εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες real estate γειτονιές του Μπρούκλιν, με αναβαθμισμένες συγκοινωνίες, νέο προφίλ κατοίκων και τιμές που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Ο Αντετοκούνμπο επένδυσε σε ένα asset που συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης. Στο χαρτοφυλάκιο του real estate θα πρέπει να υπολογιστεί και το σπίτι του στο River Hills του Ουισκόνσιν αξίας περίπου $1,8 εκατ. όπου ζει όσο παίζει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Την ίδια στιγμή, η επιχειρηματική του δραστηριότητα στα ακίνητα, στην Ελλάδα τρέχει με εξίσου υψηλές ταχύτητες. Λίγο πριν την εκπνοή του 2024, η οικογένεια Αντετοκούνμπο, σε συνεργασία με την Premia Properties ΑΕΕΑΠ και τον Ηλία Γεωργιάδη, προχώρησε στην εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ. Για τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, η συμφωνία αυτή είχε και έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς αφορά μια περιοχή όπου πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια.

Το ακίνητο, μικτής επιφάνειας 49.000 τ.μ. σε οικόπεδο 36 στρεμμάτων, λειτουργεί σήμερα ως ψυχαγωγικό πάρκο, με βασικό μισθωτή τη Village Cinema του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, η οποία παραμένει με μακροχρόνιο συμβόλαιο. Στόχος της νέας ιδιοκτησίας είναι η άμεση αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, με επενδύσεις 3 έως 4 εκατ. ευρώ, και η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου άθλησης, ψυχαγωγίας και οικογενειακής εξόδου, με χώρους εστίασης, καταστήματα αθλητικού χαρακτήρα και πιθανή προσθήκη γηπέδων μπάσκετ. Σήμερα, περίπου 3.000 τ.μ. παραμένουν ξενοίκιαστα, στοιχείο που αφήνει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Το σχήμα που απέκτησε το Village Shopping & More λειτουργεί μέσω της εταιρείας “Renti to Go”, η οποία εξαγόρασε το 100% της Trivillage Developments Greece. Στο joint venture συμμετέχουν ο Ηλίας Γεωργιάδης μέσω της Sterner Stenhus Greece, η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η Premia Properties, ο Γιώργος Πάνου, ο Γιάννης Κωνσταντίνου και ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου.

Πίσω από αυτές τις κινήσεις υπάρχει ένα σαφές αφήγημα. Με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 100 εκατ. δολάρια και συνολικά συμβόλαια στο NBA ύψους 283,8 εκατ. δολαρίων μέχρι σήμερα, συν επιπλέον 111 εκατ. έως το καλοκαίρι του 2027 και option 62,7 εκατ. για τη σεζόν 2027/28, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη εξασφαλίσει έσοδα που ξεπερνούν σύντομα τα 500 εκατ. δολάρια. Κι όμως, η επιλογή του είναι να μετατρέπει αυτά τα ποσά σε ακίνητα, εταιρείες και επενδύσεις με ορίζοντα δεκαετιών.

Στην Ελλάδα, το αποτύπωμα μεγαλώνει συνεχώς, με επενδύσεις στο Παλαιό Ψυχικό, στη Costa Navarino, την ίδρυση της “Original Vader” στο Μαρούσι με κεφάλαιο 1,91 εκατ. ευρώ και της Synergy Care Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Όλες αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή το real estate, τις holding υπηρεσίες και τις συμμετοχές που χτίζουν σταθερές βάσεις.

Πέρα από τους αριθμούς, όμως, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο συνεχίζει τη φιλανθρωπική της δράση μέσω του Charles Antetokounmpo Foundation, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του πατέρα τους και αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να συνδυαστεί με κοινωνικό αποτύπωμα.

