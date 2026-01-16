Συγκέντρωση συμπαράστασης στον ιρανικό λαό έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό (Photos)

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον ιρανικό λαό πραγματοποιούν έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και Έλληνες που στέκονται στο πλευρό τους.

Με σημαίες, πλακάτ και συνθήματα, οι διαδηλωτές καταδίκασαν την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων στη χώρα.

«Γυναίκες, ζωή, ελευθερία», «Λευτεριά στο Ιράν» έγραφαν κάποια από τα πλακάτ.

