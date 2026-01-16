Χειροπέδες σε 43χρονο οδηγό που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, 16/1, να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης, προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μέσω συσκευής radar διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος κινείτο με 191 χλμ/ώρα, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του 43χρονου, που υπερέβη το ανώτατο όριο ταχύτητας για τον εν λόγω δρόμο κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

