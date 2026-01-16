Αυτοί οι αγρότες θα πάνε στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Εκτός ο Ανεστίδης, ποιος πήρε τη θέση του – Όλα τα ονόματα

Στην άκρη του δρόμου έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους οι αγρότες, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων ανακοίνωσε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό, δίνοντας στη δημοσιότητα ολόκληρη τη λίστα των συμμετεχόντων.

Μετά την πίεση των αγροτών της πλειοψηφίας, η συνάντηση ορίστηκε για τη Δευτέρα 19 Γενάρη, στη 1 μ.μ. Εκεί θα βρεθεί η αντιπροσωπεία των δεκάδων μπλόκων, για να μεταφέρει τις διεκδικήσεις τους στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Η αντιπροσωπεία ετοιμάζεται να κατέβει στην Αθήνα με το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, όπως λένε οι αγρότες: Αυτό της ενότητας και της αλληλεγγύης.

Εντωμεταξύ, οι χυδαίες εκφράσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού έφεραν έντονες αντιδράσεις. Συνάδελφοί του έσπευσαν να τις καταδικάσουν, ενώ από την κυβέρνηση ξεκαθάριζαν ότι δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Ανεστίδη, ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα.

Όπως αποφάσισαν τα μπλόκα, η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Από Νίκαια

Ρίζος Μαρούδας

Σωκράτης Αλειφτήρας

Ιορδάνης Ιωαννίδης

Ε65-Καρδίτσα

Κώστας Τζέλλας

Θήβα

Κώστας Παπαδάκης

Κάστρο

Δημήτρης Μπαραμπάτης

Κτηνοτρόφοι

Θωμάς Μόσχος (Τεχνικός Σύμβουλος του ΣΕΚ)

Τάσος Γκιοργκίνης Τάσος

Χρήστος Τσερνιος Χρήστος

Προμαχώνας

Γιάννης Τουρτούρας

Μπράλος

Κώστας Ζαρκαδούλας

Αλιείς

Παναγιώτης Περράκης

Μελισσοκόμοι

Κώστας Λεονταράκης

Η απόφαση μπλόκου Μαλγάρων

Το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε νωρίτερα ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν θα βρεθεί στο Μεγάρο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Στη συνάντηση που θα γίνει την Δευτέρα, το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπηθεί από έναν άνθρωπο πρόκειται για τον Κώστα Σέφη.

Το όνομά του εστάλη στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και στη συνέχεια να συμπεριλήφθηκε στη λίστα των ανθρώπων που θα κατέβουν στο Μέγαρο Μαξίμου και θα φτάσει από τα χέρια του Ρίζου Μαρούδα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αποστάσεις στα μπλόκα από τις χυδαίες εκφράσεις Ανεστίδη

«Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», έλεγαν αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων για τον Ανεστίδη και σημείωναν νωρίτερα ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, ειναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

«Κόκκινη κάρτα» Μαρινάκη σε Ανεστίδη

Εκτός συνάντησης του πρωθυπουργού με τους αγρότες είναι ο Κώστας Ανεστίδης μετά τη χυδαία επίθεσή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα παρουσίας Ανεστίδη στη συνάντηση της προσεχούς Δευτέρα, και συμπλήρωσε ότι «πολύ πριν το βίντεο (με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση»

Ο κ. Μαρινάκης είχε πει νωρίτερα επίσης, ότι «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών. Νομίζω ότι οι δύο όροι είναι αυτονόητοι λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς: ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος και ο δεύτερος να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά».

Η «μισή συγγνώμη» Ανεστίδη

«Μισή» συγγνώμη ζήτησε νωρίτερα ο Κώστας Ανεστίδης, για το πρωτοφανούς χυδαιότητας υβρεολόγιό του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε αρχικά ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ενώ ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό».

Ερωτηθείς εάν ζητά συγγνώμη… καταδέχτηκε να πει ότι «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε» σχολίασε η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού με τον κ. Ανεστίδη να λέει «εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες» υποστήριξε για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ» ισχυρίστηκε ακόμη, επιμένοντας ότι παρά τα όσα είπε «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν» ανέφερε ακόμη.

Το επιχείρημα του κ. Ανεστίδη για την παρουσία του στη συνάντηση είναι ότι δεν ελέγχεται μόνο αυτός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και πολιτικοί: «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή στο ΟΚΕΠΕΠΕ. Ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δε με δεχτούν θα δούμε τι θα κάνω» απάντησε στο σχετικό ερώτημα.

