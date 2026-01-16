«Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 25χρονο που βρέθηκε νεκρός στην Αγία Παρασκευή: «Είχε προσωπικά προβλήματα, ήταν πιεσμένος»

Στο τραγικό τέλος του 25χρονου Γιώργου, που εντοπίστηκε νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Ο νεαρός άνδρας είχε εξαφανιστεί από τις 12/1, από το Μαρούσι, όπου και διέμενε, με τους οικείους του να ενημερώνουν σχετικά τις Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Τελικά, ο 25χρονος εντοπίστηκε νεκρός, σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Πέμπτης, 15/1, με την έρευνα για τα αίτια θανάτου του να βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Δεν είχε κάποιο έντονο ψυχικό πρόβλημα»

Μιλώντας στο Open, ο Κώστας Γιαννόπουλος ανέφερε ότι ο 25χρονος δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι του και δεν αντιμετώπιζε κάποιο έντονο ψυχολογικό πρόβλημα.

«Δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι. Αντιμετώπιζε κάποια προσωπικά προβλήματα. Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν», σημείωσε αρχικά ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού».

«Δεν είχε κάποιο έντονο ψυχικό πρόβλημα. Ήταν πιεσμένος», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι, το τελευταίο διάστημα, πολλοί ενήλικες και ανήλικοι εμφανίζονται πολύ πιεσμένοι και τηλεφωνούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού», λέγοντας ότι θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους.

«Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα είναι πολλοί πιεσμένοι. Να πω και κάτι που ζούμε… Κάθε δεύτερη μέρα ζούμε μια αγωνία για παιδιά και ενήλικες που παίρνουν τηλέφωνο, ότι θέλουν να κάνουν κάτι κακό. Δυστυχώς, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα είναι αργά για τον Γιώργο, αλλά να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις», σημείωσε ο κ. Γιαννόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

Αθώα η Σάρα Μαρντίνι και οι άλλοι 23 διασώστες: Κατέπεσαν μετά από 8 χρόνια όλες οι κατηγορίες

Σητεία: Ελεύθερος υπό όρους ο 16χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο