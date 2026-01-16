Σητεία: Ελεύθερος υπό όρους ο 16χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο

Ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής Λασιθίου απολογήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1), ο 16χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στη Σητεία, τα μεσάνυχτα της περασμένης Τρίτης, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο συνομήλικός του Γιάννης.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρακολούθηση συνεδριών με κοινωνικό λειτουργό.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 16χρονος οδηγός του οχήματος, στο οποίο επέβαινε πενταμελής παρέα ανήλικων φίλων, αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη.

Την ίδια ώρα, μέσα σε κλίμα οδύνης, γράφτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε το Λασίθι καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη, με την κηδεία του 16χρονου να τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας.

Διαβάστε επίσης:

Σουφλί: Με όπλα και ναρκωτικά εντόπισαν ΕΠΟΠ στον Έβρο

Νέφη virga: Τι είναι το εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Αττικής (photo)

Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα