Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε η Μέλπω Ζαρόκωστα. Η ηθοποιός τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν σε γηροκομείο αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ανιψιά της Νταίζη Γαλιατσάτου μέσα από μια ανάρτησή της στο Facebook.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από δική του ανάρτηση, κάνοντας λόγο για μια σπουδαίο ηθοποιό, μια αγωνίστρια και μια πραγματική φίλη.

«Με βαθύτατη θλίψη πριν από λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση από την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού , αγωνίστριας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων… Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλους υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.. Όσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ Σ' ευχαριστώ που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα… Σε νέα ανάρτηση θα αναφέρουμε πότε και που θα γίνει η εξόδιος ακολουθία» έγραψε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα, η κηδεία της ηθοποιού θα τελεστεί την Τρίτη στις 13:00.

Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα

Γεννημένη στον Πειραιά το 1933, η Μέλπω Ζαρόκωστα μετά τον Πόλεμο, μετανάστευσε για λίγο καιρό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατόπιν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική.

Εκεί έμεινε 11 χρόνια, ξεκινώντας την καλλιτεχνική της καριέρα τόσο στον κινηματογράφο όσο και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία, ενώ το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Ασχολήθηκε, επίσης, με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ενώ έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα έχουν παιχθεί τόσο στην Αθήνα όσο και την επαρχία.

Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.

