ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.01.2026 13:24

Χανιά: Στη δημοσιότητα η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού

16.01.2026 13:24
exafnisi_giatros

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Στην περιοχή των Χανίων, όπου είχε εντοπιστεί το όχημά του, οι προσπάθειες παραμένουν συντονισμένες, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, αλλά και εθελοντικών και διασωστικών ομάδων που ενισχύουν καθημερινά το έργο των αρχών.

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή, παρά το πέρασμα του χρόνου και τις δυσκολίες που παρουσιάζει το ανάγλυφο της περιοχής.

Η εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ που συμμετέχει στις έρευνες έδωσε στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του Αλέξη Τσικόπουλου, την πιο πρόσφατη που υπάρχει, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό ή έχει δει κάτι ύποπτο να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Χθες (15/1) πολίτης υποστήριξε ότι είδε τον αγνοούμενο στις 17 Δεκεμβρίου να ψωνίζει από περίπτερο στο χωριό Καλύβες, όπου οι διασώστες και οι αστυνομικοί αναζήτησαν οπτικό υλικό, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η μητέρα του 33χρονου κάνει εκ νέου έκκληση για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

