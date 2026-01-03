Συνεχίζεται για 23η ημέρα η αγωνία της οικογένειας του αγνοούμενου γιατρού που εξαφανίστηκε στην Κρήτη – Κανένα σημάδι ζωής

Πυκνό σκοτάδι καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025. Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά ο χρόνος λειτουργεί πλέον εις βάρος των αρχών και της οικογένειάς του. Παρότι το τυπικό χρονικό πλαίσιο που προβλέπει η νομοθεσία για τις αρχικές αστυνομικές αναλύσεις φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ενεργή, τόσο από τις διωκτικές αρχές, όσο και από τον οργανισμό του Silver Alert.

«Η αγωνία μας συνεχίζεται και ελπίζουμε σε ένα καλό νέο. Όλη η οικογένεια βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και αναμένουμε κάτι νεότερο» θα πει στο topontiki ο πατέρας του Αλέξη, κ. Γιώργος Τσικόπουλος.

Οι πληροφορίες από κάθε διαθέσιμη πηγή είναι μηδενικές, ενώ δεν έχει προκύψει καμία αξιόπιστη μαρτυρία που να φωτίζει τις τελευταίες κινήσεις του αγνοούμενου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του ενδεχομένου να έχει εγκαταλείψει το νησί, έχει ενεργοποιηθεί συναγερμός εξαφάνισης, ο οποίος έχει διαβιβαστεί σε όλα τα λιμεναρχεία, τα αεροδρόμια και τα πλοία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης. Όλο το προσωπικό είναι ενήμερο και σε επιφυλακή, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο.

Οι πιθανές εκδοχές

Σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο ο γιατρός να έχει φύγει από την Κρήτη με αεροπλάνο ή πλοίο χρησιμοποιώντας τα πραγματικά του στοιχεία, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχε ήδη σχετική ειδοποίηση είτε από αεροπορική εταιρεία είτε από κάποιο λιμάνι. Η μόνη πιθανότητα να έχει μετακινηθεί εκτός νησιού είναι να το έκανε πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του Silver Alert, καθώς η αρχική δήλωση εξαφάνισης έγινε με καθυστέρηση, γεγονός που αφήνει ένα κρίσιμο χρονικό «παράθυρο» αναπάντητο.

Ωστόσο, ιδιαίτερο βάρος εξακολουθεί να δίνεται στην αγροτοδασική περιοχή όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του. Πρόκειται για μια δύσβατη ζώνη, που, σύμφωνα με μαρτυρίες κυνηγών και περιπατητών, διαθέτει μεγάλο αριθμό αχαρτογράφητων πηγαδιών.

Τα γνωστά πηγάδια έχουν ήδη ερευνηθεί από τις αρχές και ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το ανάγλυφο της περιοχής, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα. Μία από τις εκδοχές που εξακολουθούν να εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο ατυχήματος, καθώς ο γιατρός φέρεται να έφτασε εκεί τις απογευματινές ώρες και ενδέχεται να κινήθηκε πεζός στη διάρκεια της νύχτας.

