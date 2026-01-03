Εύβοια: 50χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κλειδωμένο σπίτι του – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Νεκρός και κλειδωμένος μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 50χρονος άνδρας στην Εύβοια, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα σενάρια γύρω από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 50χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς το μεσημέρι του Σαββάτου, 3/1, εντός της οικίας του, στην περιοχή της Ποσειδωνίας στο Δήμο Χαλκιδέων.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της πρώην συζύγου του στις Αρχές, αφού ο 50χρονος, που ζούσε μόνος του, δεν είχε δώσει σημεία ζωής, με αποτέλεσμα η ίδια να ανησυχήσει.

Στο σπίτι του 50χρονου έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που έσπασαν την πόρτα του ισόγειου, καθώς τη βρήκαν κλειδωμένη από μέσα.

Για τον θάνατο του 50χρονου βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός ψαράς μετά από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

Σέρρες: Τραγική κατάληξη για τον διοικητή της Πυροσβεστικής – Σε αυτόν ανήκει η σορός που βρέθηκε