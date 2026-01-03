search
ΕΛΛΑΔΑ

03.01.2026 17:26

Εύβοια: 50χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κλειδωμένο σπίτι του – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

03.01.2026 17:26
PERIPOLIKO

Νεκρός και κλειδωμένος μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 50χρονος άνδρας στην Εύβοια, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα σενάρια γύρω από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 50χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς το μεσημέρι του Σαββάτου, 3/1, εντός της οικίας του, στην περιοχή της Ποσειδωνίας στο Δήμο Χαλκιδέων.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της πρώην συζύγου του στις Αρχές, αφού ο 50χρονος, που ζούσε μόνος του, δεν είχε δώσει σημεία ζωής, με αποτέλεσμα η ίδια να ανησυχήσει.

Στο σπίτι του 50χρονου έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που έσπασαν την πόρτα του ισόγειου, καθώς τη βρήκαν κλειδωμένη από μέσα.

Για τον θάνατο του 50χρονου βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

