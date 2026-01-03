Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός ψαράς μετά από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα

Τραγωδία με έναν νεκρό σημειώθηκε στα Κέρδυλια Σερρών, στις εκβολές του Στρυμόνα, όταν ανατράπηκε βάρκα με δύο ψαράδες την ώρα που προσέγγιζε το λιμάνι, σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου, λόγω ισχυρών νοτιάδων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε από δύτες με τις αισθήσεις του, με υποθερμία.

Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν τρία αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι δύο επιβαίνοντες στη βάρκα είναι Βούλγαροι, ενώ στις έρευνες στο σημείο συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma, για την πιθανότητα να υπήρχε και τρίτο άτομο στη βάρκα.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο μοναδικός, ως τώρα, επιζών έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου.

