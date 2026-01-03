Σέρρες: Τραγική κατάληξη για τον διοικητή της Πυροσβεστικής – Σε αυτόν ανήκει η σορός που βρέθηκε

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ, η σορός που βρέθηκε σήμερα σε δύσβατο σημείο στο Όρος Μπέλλες ανήκει στον Κωνσταντίνο Γκίκα.

Οπως αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας: «Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνι”.Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου κι έκτοτε δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.

Πηγές της Αστυνομίας αναφέρουν πως το παρόν αναμένουν την διασταύρωση της σορού και του ΙΧ που εντοπίστηκε.

