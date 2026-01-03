Σέρρες: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο βουνό – Ερευνάται αν είναι ο εξαφανισμένος πυροσβέστης

Μεγάλη κινητοποίηση στο βουνό των Σερρών, στην περιοχή που εξαφανίστηκε ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης, καθώς κυνηγός εντόπισε σορό και πρόκειται να γίνει ταυτοποίηση για το αν είναι ο εξαφανισμένος άνδρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο όρος Μπέλες από την ΕΜΑΚ και εκφράζονται φόβοι πως πρόκειται για τον 45χρονο. Μάλιστα προ ημερών είχε βρεθεί ένα χειρόγραφο σημείωμά του στο οποίο ουσιαστικά αποχαιρετούσε τους δικούς του ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος αποχώρησε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του, χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του, ενώ για την υπόθεση έχει εκδοθεί και Silver Alert με αναλυτική περιγραφή των ρούχων που φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

