Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη – «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Στα τυφλά συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Από την ημέρα που η σύζυγός του, δήλωσε την εξαφάνισή του, ομάδες της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής αλλά και εθελοντές άριχαν να «χτενίζουν» την περιοχή του όρου Μπέλες προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων.

Από το cloud του smartwatch ρολογιού του οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα τελευταία βράδια ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα, μόλις δύο με τρεις ώρες, ενώ το βράδυ πριν την εξαφάνισή του, είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα κι ένα τέταρτο.

Στο μεταξύ, το σημείωμα που βρέθηκε στην τσέπη ενός σακακιού και στο οποίο ο 45χρονος έγραψε τη λέξη «σ’ αγαπώ» δίπλα στα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών τους δεν γίνετια να αξιολογηθεί πότε γράφτηκε, καθώς δεν φέρει ημερομηνία.

«Δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα»

Εθελοντές και μέλη άλλων διασωστικών ομάδων, μιλώντας στο «Πρώτο Θέμα», δήλωσαν πως ψάχνουν στα τυφλά «με μόνο στοιχείο την συνήθεια που είχε να πηγαίνει στο βουνό και να περπατά».

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας οδηγεί κάπου και μέχρι στιγμής παρότι έχουμε χτενίσει όλο το βουνό δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως. Μάλιστα, σήμερα ξαναπερνάμε από περιοχές που είχαμε περάσει, χωρίς καμία τύχη μέχρι στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος της ομάδας.

Ο 45χρονος πυροσβέστης έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου με ένα αυτοκίνητο τύπου ΤΟΥΟΤΑ RAV-4, χρώματος ασημί και με αριθμό πινακίδας ΕΡΜ 4499 το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ανήκει στην μητέρα του. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

