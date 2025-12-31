Χιόνια και τσουχτερό κρύο: Στα λευκά «ντύθηκε» η Εύβοια, έπεσαν οι πρώτες νιφάδες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (Videos)

Άσπρη μέρα …βλέπει η χώρα την τελευταία ημέρα του έτους, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά από το πρωί της Τετάρτης και πρώτα χιόνια να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Έυβοιας, αλλά και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 542 ενεργών αυτομάτων σταθμών του του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι 106 κατέγραψαν αρνητικές θερμοκρασίες, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Το θερμόμετρο έδειξε ισχυρό παγετό, κατά τόπους, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -8.2 °C.

Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ασθενής χιονόπτωση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στην Αττική.

Χιονοπτώσεις στη Φθιώτιδα

Με χιονόπτωση ξημέρωσε η τελευταία ημέρα του 2025 στην κεντρική Ελλάδα και στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, με το φως της ημέρας άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες στα χωριά της δυτικής Φθιώτιδας όσα επηρεάζονται από το Βελούχι και στη συνέχεια προς τα Βαρδούσια, τη Σαράνταινα και την Οίτη.

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά χωρίς προβλήματα και η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Φθιώτιδας βρίσκονται σε επιφυλακή.

Φόρεσε τα λευκά της η Εύβοια

Χιονοπτώσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα ορεινά της Καρύστου στη νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, από τις πρώτες ώρες της ημέρας ξεκίνησαν χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά χωριά του νησιού. Η πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα έφεραν το χιόνι, δημιουργώντας χειμωνιάτικες συνθήκες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Οι δήμοι της Εύβοιας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας ήδη θέσει σε λειτουργία μηχανήματα έργου για τον καθαρισμό των δρόμων από τα χιόνια. Στόχος των αρμόδιων αρχών είναι να διατηρηθεί ανοιχτό και ασφαλές το οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και δύσβατα σημεία.

Αυτή την ώρα χιονίζει και στην Κάρυστο στο όρος ΟΧΗ, όπου το χιόνι καλύπτει σταδιακά το τοπίο.

Προβλήματα στον δρόμο Κύμης – Μετοχίου – Έκκληση για αλυσίδες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στον Περιφερειακό δρόμο Κύμης – Μετοχίου, στην περιοχή Χορευταριάς, κοντά στο νέο καταφύγιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κύμης, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το οδόστρωμα έχει αρχίσει να καλύπτεται από χιόνι, γεγονός που δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο, ενώ συνιστάται έντονα η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ήδη στο δρόμο επιχειρούν εκχιονιστικό μηχάνημα και αλατιέρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διατηρηθεί η βατότητα και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους διερχόμενους.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται για την εξέλιξη του καιρού πριν από κάθε μετακίνηση στην περιοχή.

Χιονίζει και στο γραφικό χωριό της Σέττας

Αυτή την ώρα χιόνι πέφτει και στο γραφικό χωριό Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

