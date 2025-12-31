Υπό έλεγχο η φωτιά στο βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπό έλεγχο τέθηκε η η φωτιά, που ξέσπασε σε βυτιοφόρο στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά, και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η φωτιά ξέσπασε, λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το βυτιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.
Ο οδηγός πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί και δεν τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σημειώθηκαν εκρήξεις και η πυρκαγιά επεκτάθηκε.
Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία.
