Το φινάλε της σεζόν στη Super League: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και οι ομάδες που αποχαιρέτησαν

Με ισοπαλία που άφησε ικανοποιημένες και τις δύο ομάδες ολοκληρώθηκε η σεζόν 2025-26 για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Στην 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Off της Super League, οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που επέτρεψε στην πρωταθλήτρια Ένωση να γιορτάσει τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στους 24 αγώνες, ενώ οι Πειραιώτες τερμάτισαν δεύτεροι και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Ισοπαλία στη Νέα Φιλαδέλφεια και φιέστα για την ΑΕΚ

Για την 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αήττητη και έκανε με πανηγυρικό τρόπο τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τερμάτισε με 72 βαθμούς και θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τα Play Off του Champions League, περιμένοντας να δει αν θα βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης.

Οι Πειραιώτες, από την πλευρά τους, τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, καθώς την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ «αυτοκτονούσε» απέναντι στον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν τη σεζόν με 66 βαθμούς, έναντι 64 του Δικέφαλου του Βορρά, και θα αγωνιστούν στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Ο Παναθηναϊκός σταμάτησε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

Στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο 45λεπτο, στο τελευταίο τους παιχνίδι στην ιστορική τους έδρα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με τα γκολ των Οζντόεφ στο 30ό λεπτό και Μύθου στο 34ο, δείχνοντας να ελέγχουν το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, επέστρεψε στο ματς με τον Τσέριν στο 68ο λεπτό και ισοφάρισε στο 81ο λεπτό με τον Ταμπόρδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Το αποτέλεσμα αυτό έκοψε τον δρόμο του «Δικεφάλου του Βορρά» προς τα προκριματικά του Champions League, καθώς ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 64 βαθμούς και τερμάτισε πίσω από τον Ολυμπιακό.

Ο Άρης πρώτος στα Play Off 5-8

Ο Άρης κατέκτησε τελικά την πρώτη θέση στα Play Off 5-8, καθώς στην 6η και τελευταία αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία, η οποία από κάποιο σημείο και μετά δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο.

Οι «κίτρινοι» έκλεισαν τη σεζόν στην πέμπτη θέση, με πέντε διαδοχικές νίκες. Τελευταία ήταν αυτή απέναντι στους Βοιωτούς, με τα γκολ των Τίνο Καντεβέρε στο 64ο και στο 80ό λεπτό και Κάρλες Πέρεθ στο 72ο, οι οποίοι είχαν περάσει ως αλλαγές.

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου ολοκλήρωσε τη σεζόν στην έκτη θέση, μένοντας με το παράπονο.

Ονειρεμένο φινάλε για τον ΟΦΗ

Με νίκη 3-1 επί του Βόλου στο άδειο, λόγω τιμωρίας, Παγκρήτιο, ολοκληρώθηκε μια ονειρεμένη σεζόν για τον ΟΦΗ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έκλεισε με χαμόγελα την αγωνιστική περίοδο, στην οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και εξασφάλισε παράλληλα θέση στα Play Off του Europa League της επόμενης σεζόν.

Για την 6η αγωνιστική των Play Off 5-8 της Super League, οι Κρητικοί έφτασαν στο «τρίποντο» με τα γκολ των Ταξιάρχη Φούντα στο 1ο λεπτό, Χουάν Νέιρα στο 34ο με πέναλτι και Λεβάν Σενγκέλια στο 71ο.

Ο Βόλος είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ζαν Κάρλος Ουρτάδο στο 15ο λεπτό, ωστόσο οι Θεσσαλοί αποχώρησαν με πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις.

Υποβιβάστηκε ο Πανσερραϊκός μετά το 1-1 με τον Παναιτωλικό

Είκοσι δύο ώρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του μεταξύ τους αγώνα, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός τέθηκαν αντιμέτωποι στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών για την 9η αγωνιστική των Play Out της Super League.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, σε ένα αποτέλεσμα που σήμανε τον υποβιβασμό των «λιονταριών» στη Super League 2.

Την ίδια πορεία είχε ακολουθήσει από χθες, 16 Μαΐου, και η ΑΕΛ, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης εξασφάλισε την παραμονή του στα «μεγάλα σαλόνια», ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί την τελευταία αγωνιστική.

Το παιχνίδι στις Σέρρες ήταν ιδιαίτερα δραματικό. Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, ενώ ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε στο 65ο λεπτό με τον Βόλνεϊ Φέλτες.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο καταγράφηκαν τρία δοκάρια, σε ένα φινάλε γεμάτο ένταση, που όμως δεν άλλαξε την τύχη των γηπεδούχων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League έχουν ως εξής:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

ΑΕΚ 72 – Πρωταθλήτρια -Champions League Ολυμπιακός 66 – Champions League ΠΑΟΚ 64 – Europa League Παναθηναϊκός 52 – Conference League

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής των play out του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Ατρόμητος 43

Κηφισιά 38

Παναιτωλικός 36

Αστέρας Τρίπολης 33

ΑΕΛ 30 -Υποβιβασμός

Πανσερραϊκός 29 -Υποβιβασμός

