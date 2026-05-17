ΑΕΚ: Η μεγάλη φιέστα για το πρωτάθλημα, η ομιλία Ηλιόπουλου και η απονομή στη Νέα Φιλαδέλφεια (Video/Photos)

Σε ατμόσφαιρα γιορτής και αποθέωσης, η ΑΕΚ πανηγύρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια την κατάκτηση του πρωταθλήματος, λίγο μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη Allwyn Arena.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε ιδανικά τα πλέι οφ, διεύρυνε το αήττητο σερί της στα 24 παιχνίδια στη Super League – μεταξύ αυτών και δέκα ντέρμπι – και σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Το ντέρμπι και το αήττητο σερί

Η ΑΕΚ γιόρτασε στην κατάμεστη Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, λίγο μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό, κλείνοντας με ιδανικό τρόπο τα πλέι οφ.

Ο Ροντινέι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες, όμως ο Κοϊτά ισοφάρισε για την Ένωση, διατηρώντας ζωντανό το αήττητο σερί που «τρέχει» από τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Με την ισοπαλία αυτή, η ΑΕΚ μεγάλωσε το αήττητό της στα 24 ματς στη Super League, μεταξύ των οποίων και δέκα ντέρμπι.

Η επιστροφή των παικτών για τη «στέψη»

Αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι και τους πρώτους «κιτρινόμαυρους» πανηγυρισμούς, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια, προκειμένου να επιστρέψουν λίγο αργότερα στον αγωνιστικό χώρο για τη «στέψη» τους.

Έξω από την Allwyn Arena, drones σχημάτισαν το τρόπαιο της Super League, το οποίο οι παίκτες της ΑΕΚ θα σήκωναν στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Αμέσως μετά, τα drones σχημάτισαν και έναν δικέφαλο αετό.

«Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι λέξεις συσπείρωση και ένωση μπορούν να περιγράψουν την ομάδα της ΑΕΚ. Μια οικογένεια…», ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

Τα μηνύματα στα μάτριξ και οι στιγμές συγκίνησης

Στα μάτριξ της Allwyn Arena προβλήθηκε βίντεο με την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς πριν από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, με το μήνυμα: «Fight, Believe and Never Give Up».

Ακολούθησαν τα λόγια του Χαβιέρ Ριμπάλτα προς τους παίκτες: «Όλοι εσείς εδώ είστε η οικογένεια», ενώ προβλήθηκε και βίντεο με την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου μετά τη νίκη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα των πλέι οφ: «Δεν έχετε ξαναπαίξει με τόσο μεγάλο πάθος. Συγχαρητήρια».

Η παιδική ορχήστρα της Νέας Φιλαδέλφειας ερμήνευσε τα τραγούδια «Ένα το χελιδόνι» και «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», ενώ στη συνέχεια τραγούδησε τον ύμνο της ΑΕΚ, με τους οπαδούς να συμμετέχουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Δημήτρη Χατζηχρήστο και στα «παιδιά εκεί ψηλά» που έφυγαν από τη ζωή, με τους φιλάθλους να τους αποδίδουν ένα θερμό χειροκρότημα.

Η σύνδεση με τα αποδυτήρια και το «I Did It My Way»

Ακολούθησε σύνδεση με τα αποδυτήρια της Allwyn Arena, με τους παίκτες της ΑΕΚ να γιορτάζουν λίγα λεπτά πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο για τη φιέστα της Ένωσης. Η εικόνα προβλήθηκε στα μάτριξ του γηπέδου.

Στη συνέχεια, 14 μουσικοί με βιολιά, που βρίσκονταν εντός του αγωνιστικού χώρου, έπαιξαν το «I Did It My Way», σε μια επιλογή που παρέπεμπε στον Μάριο Ηλιόπουλο.

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

Η σειρά του Μάριου Ηλιόπουλου να πάρει τον λόγο ήρθε μέσα σε αποθέωση, με τους οπαδούς να του φωνάζουν: «Αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ».

Με μια ομιλία διάρκειας σχεδόν 15 λεπτών, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ θέλησε να δώσει το δικό του στίγμα για την, ολιγόμηνη ακόμη, εποχή του στην ομάδα, η οποία κορυφώθηκε με την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Η Ένωση εξασφάλισε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, το πρώτο επί των ημερών του «Σούπερ Μάριο», όπως είναι το προσωνύμιο του Μάριου Ηλιόπουλου, με τη φιέστα να πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε για όλους και για όλα, καλώντας άπαντες να «δέσουν τις ζώνες τους», καθώς, όπως είπε, η ΑΕΚ βρίσκεται μόνο στην αρχή, ενώ έκανε αναφορές και προς το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας.

«Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος άρχισε την ομιλία του λέγοντας:

«Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ.

Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη ευθύνη να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ, της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους αιώνες.

Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη που μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να ηγηθώ και το καλοκαίρι του 2025 να φορέσω τη δική μου πανοπλία και να φέρω σε 11 μήνες αυτό το πρωτάθλημα. Είπα κάποιες ατάκες όχι από έπαρση, αλλά από πίστη στο όραμά μου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν θα έχετε χρόνο, ξαναδείτε τη συνέντευξη του 2024 για να την ξαναθυμηθούμε».

Όταν ακούστηκε από την εξέδρα το σύνθημα για να σηκωθεί το «τιμημένο», ο Μάριος Ηλιόπουλος απάντησε: «Θα σηκωθεί κι άλλο».

«Πολλοί έπεσαν στον ίδιο λάκο. Όσοι έβαλαν ζώνες, να τη βγάλουν και να την ξαναβάλουν το φθινόπωρο. Και όσοι δεν έβαλαν, να τη βάλουν. Η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα που ήταν νταβατζιλίκι και τώρα το παίζουν παρθένοι», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν νταβατζιλίκι. Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα!».

Οι αναφορές στην κοινωνία, τους νέους και τα ΜΜΕ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα νέα παιδιά, λέγοντας: «Τα νέα παιδιά μπορούν να βάζουν στόχους. Τους δείξαμε να νικούν και να κατακτούν. Τους δείξαμε τον δρόμο».

Στη συνέχεια στάθηκε στον ρόλο των γονέων, των δασκάλων, των πολιτικών, της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης.

«Χρειάζεται και η συμβολή κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας μας. Πρώτα απ’ όλα οι γονείς να γαλουχούν με αξίες και αρχές τα παιδιά, μακριά από βία και ναρκωτικά. Οι δάσκαλοι και οι μέντορες. Οι πολιτικοί και η κυβέρνηση να επενδύσουν στον αθλητισμό. Το 2004 φτιάχτηκαν πολλά έργα και τώρα σαπίζουν. Τα ΜΜΕ έχουν υποχρέωση για αντικειμενική ενημέρωση, όπως ορίζει η αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων.

Στην ομιλία του επεκτάθηκε και σε ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αναφέροντας: «Μπήκαν τόσα λουκέτα σε νέες επιχειρήσεις», ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Οι τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ».

Κλείνοντας, τόνισε: «Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα. Είναι κίνημα. Είναι στάση ζωής. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η ΑΕΚ».

Ο Ηλιόπουλος τραγούδησε τον «Νικητή»

Η απαίτηση του κόσμου εισακούστηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο, τραγουδώντας το τραγούδι με τίτλο «Νικητής».

Λίγο αργότερα, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου, έφερε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο, με τον κόσμο να φωνάζει: «Πού είναι ο Γκαγκάτσης;».

Η αποθέωση των ανθρώπων της ΑΕΚ

Στο βάθρο των πρωταθλητών άρχισαν να ανεβαίνουν σταδιακά οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Πρώτα οι φυσικοθεραπευτές και οι διατροφολόγοι, πριν έρθει η σειρά των προπονητών και των ποδοσφαιριστών της Ένωσης.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αποθεώθηκε τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα, ενώ ακολούθησε «σεισμός» για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Στη συνέχεια ήρθε η ώρα των ποδοσφαιριστών. Πρώτος εμφανίστηκε ο Στρακόσα και ακολούθησαν οι Πήλιος, Γκρούγιτς, Γιόνσον – που γνώρισε αποθέωση –, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Ρότα, Πινέδα μαζί με τα παιδιά του, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Κάλενς, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα, Καραργύρης, Πενράις, Περέιρα, Μπαλαμώτης, Ρέλβας, Σαχαμπό, Αγγελόπουλος, Ζίνι, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Βίντα και, φυσικά, ο Πέτρος Μάνταλος.

Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε τον πανηγυρισμό του Γιόβιτς για το χατ τρικ, φιλώντας τα δάχτυλά του. Για τον αρχηγό της ΑΕΚ αυτό ήταν το τρίτο πρωτάθλημα με την Ένωση.

Η είσοδος του τροπαίου και η απονομή

Υπό τους ήχους του «Mission Impossible», το αγωνιστικό όχημα του Μάριου Ηλιόπουλου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ να το οδηγεί και να φέρνει το τρόπαιο.

Λίγο νωρίτερα, καταδρομείς είχαν κατέβει στον αγωνιστικό χώρο με σχοινιά, δίνοντας εντυπωσιακό τόνο στη φιέστα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος παρέδωσε το τρόπαιο στους παίκτες και οι αρχηγοί το σήκωσαν στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της.

Παίκτες και οπαδοί έγιναν «ένα»

Με το «We Are the Champions» και τον ύμνο της ΑΕΚ να ακούγονται στην Allwyn Arena, οι οπαδοί πλησίασαν την εξέδρα για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες.

Οι στιγμές ήταν εντυπωσιακές, με παίκτες και φιλάθλους να γίνονται «ένα» και να χορεύουν όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

