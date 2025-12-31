search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 10:48
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 09:43

Τα τελευταία δρομολόγια σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ για σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς

31.12.2025 09:43
metro_0710_1920-1080_new

Μεταβάλλονται και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά, σήμερα , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42

Τραμ Γραμμή 7:

από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,

από Αγία Τριάδα στις 21:58.

Τραμ Γραμμή 6:

από Πικροδάφνη στις 22:00,

από Σύνταγμα στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,

από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,

από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 10:47
