Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Κάηκαν τρεις μηχανές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πυρκαγιά ξέσπασε, χθες βράδυ, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.
Από τη φωτιά κάηκαν τρεις μηχανές, που ήταν σταθμευμένες επί της οδού Βυζαντίου, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μετρητές αερίου.
Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη για την κατάσβεση με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα.
Διαβάστε επίσης:
Αγρότες: Κρίσιμες αποφάσεις μετά την Πρωτοχρονιά – «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης»
Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για τους ευάλωτους πολίτες λόγω ψύχους
Υπόθεση Ελένης Παπαδοπούλου: Οι συχνοί τσακωμοί και οι υποψίες των συγγενών για τον γιο – «Μην ανησυχείς, κάηκε νεκρή» (videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.