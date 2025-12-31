Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Κάηκαν τρεις μηχανές

Πυρκαγιά ξέσπασε, χθες βράδυ, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά κάηκαν τρεις μηχανές, που ήταν σταθμευμένες επί της οδού Βυζαντίου, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μετρητές αερίου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη για την κατάσβεση με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 μοτοποδήλατα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. December 30, 2025

