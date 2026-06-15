Ζελένσκι: Πρότεινε συνάντηση με τον Πούτιν στις ΗΠΑ – Νέο βήμα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία κατέγραψε σημαντική πρόοδο στην ευρωπαϊκή της πορεία, με το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε σήμερα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε:

«Χθες (Κυριακή), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ».

We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it.



We discussed with the U.S. and France the possibility of a meeting with Russia around the G7, with all democratic nations represented. Putin does not want it.



Yesterday,… pic.twitter.com/6NNQH8QLW8 June 15, 2026

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση».

Η στάση του Κρεμλίνου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει απευθείας συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο μόνο εφόσον η συνάντηση πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, όρο που ο Ζελένσκι έχει απορρίψει.

Άνοιξε η πρώτη ομάδα κεφαλαίων για την ένταξη στην ΕΕ

Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που αφορά τα λεγόμενα ζητήματα των «θεμελιωδών αρχών».

Η εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Τα κεφάλαια που αφορούν τα «θεμελιώδη» καλύπτουν τις βασικές αξίες και αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού κεκτημένου που σχετίζεται με το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τα οικονομικά κριτήρια.

Το μήνυμα της κυπριακής προεδρίας

Από το Λουξεμβούργο, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, Μαριλένα Ραούνα, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ιστορικό ορόσημο.

«Το σημερινό ιστορικό ορόσημο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κυπριακής προεδρίας και στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Το μέλλον της Ουκρανίας και των πολιτών της είναι σταθερά αγκυροβολημένο στην ΕΕ», δήλωσε.

Η ίδια υπογράμμισε τη «σταθερή δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» και την «ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί απέναντι σε πρωτοφανείς προκλήσεις».

Οι έξι θεματικές ομάδες των διαπραγματεύσεων

Η ενταξιακή διαδικασία βασίζεται στην αρχή της αξιοκρατίας, ενώ η παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και των ευρωπαϊκών προτύπων θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Τα διαπραγματευτικά κεφάλαια χωρίζονται σε έξι θεματικές ομάδες:

Θεμελιώδη

Εσωτερική αγορά

Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη

Πράσινη ατζέντα και βιώσιμη συνδεσιμότητα

Πόροι, γεωργία και συνοχή

Εξωτερικές σχέσεις

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