31.12.2025 10:33

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

31.12.2025 10:33
aeroplano-2

Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο Κρήτης χρειάστηκε να κάνει χθες το βράδυ (30/12) ένα αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Τζέντα με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στη διάρκεια της πτήσης, μια 31χρονη επιβάτις από τη Βοσνία αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με το αεροπλάνο να ζητά άδεια προσγείωσης στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Η κοπέλα -συνοδευόμενη από τον σύντροφό της- μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ το αεροσκάφος αναχώρησε μία ώρα μετά για τον τελικό του προορισμό.

