Με πολικό ψύχος η παραμονή της Πρωτοχρονιάς: «Βουτιά» της θερμοκρασίας- Πού θα χιονίσει, τι θα γίνει στην Αττική

Τα δόντια του δείχνει ο χειμώνας την τελευταία ημέρα του 2025, καθώς η παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να είναι η πιο παγωμένη ημέρα του φετινού χειμώνα έως τώρα, με το έντονο κρύο να επηρεάζει και την Αττική, όπου αναμένονται και τα πρώτα χιόνια.

Το πολικό ψύχος θα επισκεφθεί πολλές περιοχές της χώρας, με τη μεταβολή μάλιστα του καιρού να έχει ήδη ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Μeteo: Πού θα χιονίσει – Αναλυτικοί χάρτες

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται έχει ξεκινήσει από την Τρίτη και θα φτάσει έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς – Πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη 31/12https://t.co/w9cbVZNEP5 pic.twitter.com/ObrpjAjOcy — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) December 30, 2025

Χιόνια ακόμα και στην Αττική

Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).



– Οι άνεμοι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

– Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

*Επισημαίνεται ότι η χρονική περίοδος από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 χαρακτηρίζεται από αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα (χαμηλή προγνωσιμότητα) για τη χώρα μας. Με απλά λόγια, μικρές διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανομή των αερίων μαζών όσο και στα φαινόμενα (βροχή ή χιόνι), όπως αποτυπώνεται και στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble) των μεγαλύτερων παγκόσμιων προγνωστικών κέντρων.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 – 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

Χιόνια στην Αττική την παραμονή Πρωτοχρονιάς «βλέπει» και ο Καλλιάνος

Ο Γιάννης Καλλιάνος με μια ανάρτηση στα social media κάνει λόγο για χιόνια στην Αττική στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού την Παραμονή Πρωτοχρονιάς ενώ ο καιρός θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο και στην περιφέρεια.

Στην ανάρτησή του αναφέρει πως «εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής.

Κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων.

Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους».

«Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους ανά περιοχή.

Στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για πιο ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώνονταν εάν έπνεαν την ίδια ώρα βορειοανατολικοί».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται να κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά του νομού, φτάνοντας έως και ημιορεινά τμήματα από τα 400 έως τα 500 μέτρα.

Την ίδια χρονική στιγμή, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής πιθανώς θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 600 με 700 μέτρα υψόμετρο.

