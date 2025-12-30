Προφυλακίστηκε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της μετά από πολύωρη απολογία στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η 87χρονη μητέρα του είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι στις 29 Ιανουαρίου του 2022.

Η υπόθεση της φωτιάς στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας, αρχικά είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο νεότερα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης την επομένη των Χριστουγέννων, σε βάρος του γιου του θύματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που όχι μόνο αποκλείουν το ατύχημα, αλλά καταδεικνύουν σχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια για την οποία μοναδικός θεωρούμενος δράστης είναι ο 60χρονος.

Μεταξύ αυτών είναι ο εντοπισμός εύφλεκτου υλικού εντός του διαμερίσματος, το οποίο δεν είχε ίχνη παραβίασης, αλλά και στα ρούχα της γυναίκας. Κρίσιμα επίσης για την πορεία της υπόθεσης, αποδέχθηκαν τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που κατέδειξαν ότι στο θύμα είχε χορηγηθεί μεγάλη δόση ηρεμιστικής ουσίας.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμοί στη Νέα Ιωνία Βόλου: Άνδρας ταμπουρώθηκε με καραμπίνα σε μπακάλικο

Τα γιορτινά τους έβαλαν και τα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά – Μεταφέρουν ακόμη και τον… Αη Βασίλη (Photos/Video)

Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο, χιονόπτωση και παγετό – Πότε και πού θα χιονίσει στην Αττική