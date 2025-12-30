Πυροβολισμοί στη Νέα Ιωνία Βόλου: Άνδρας ταμπουρώθηκε με καραμπίνα σε μπακάλικο

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νέα Ιωνία, στον οικισμό των ρομά.

Σύμφωνα με το gegonotanews.com στην περιοχή είχαν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους για πιθανή ρευματοκλοπή.

Η αστυνομία φέρεται να έχει λάβει πληροφορίες για το περιστατικό και πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή για τον περιορισμό της έντασης.

Παράλληλα επιχειρεί να συλλάβει τον δράστη που φέρεται να πυροβόλησε εναντίον των συνεργείων με καραμπίνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει ταμπουρωθεί μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στον οικισμό και διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τους πυροβολισμούς ενδεχομένως να έχει τραυματιστεί ένα άτομο.

