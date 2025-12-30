search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
30.12.2025 17:37

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών από τις επερχόμενες χαμηλές θερμοκρασίες

30.12.2025 17:37
Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα. Από σήμερα Τρίτη (30/12), από τις 8.00 μ.μ. και μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του δήμου θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Σε 24ωρη βάση θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected]. Αναφορές για σημεία όπου εντοπίζονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων 1595.

1 / 3