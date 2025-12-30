Kλιμάκωση ετοιμάζουν οι αγρότες, πρόστιμα η κυβέρνηση – Στα Μάλγαρα μετά την Πρωτοχρονιά οι αποφάσεις – Τα μπλόκα και οι εναλλακτικές διαδρομές

«Κλείδωσε» για την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, την ώρα που η κυβέρνηση ποντάρει στο ρήγμα και σκληραίνει τη στάση της.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Στην κυβέρνηση υπάρχουν σκέψεις για ισχυρή αντίδραση στα μπλόκα, ειδικά σε περίπτωση που οι αγροτοσυνδικαλιστές συνεχίσουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές. Το σχέδιο είναι να θεσπιστεί ένα διοικητικό πρόστιμο σε όσους οδηγούς τρακτέρ παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, ή εμποδίζουν τη διέλευση των φορτηγών από τα τελωνεία. Την ίδια ώρα εξετάζονται κι άλλες επιλογές, διότι το Μαξίμου ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να επικρατούν, δηλαδή, όπως υποστηρίζει, «οι ακραίες φωνές στα μπλόκα, εμποδίζοντας αυτούς που επιδιώκουν τον διάλογο».

«Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!», διαμηνύει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, καλώντας τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη, «προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων χαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που παραμένουν στα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα εδώ και ένα μήνα, παλεύοντας για την επιβίωσή τους.

Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας.

Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητάς μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!

Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης! Ας το καταλάβει η κυβέρνηση και όλοι όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τη σιγοντάρουν.

Υποδεχόμαστε το 2026 αγωνιστικά, στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους, τις οικογένειές μας, όλο τον λαό.

Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε – θα νικήσουμε!».

Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής. Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής.

Διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς

Παράλληλα, οι αγρότες εξακολουθούν να μένουν αμετακίνητοι, παρά το νέο κάλεσμα του πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο». Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μετά την Πρωτοχρονιά.

Χαλαρώνουν ωστόσο τους αποκλεισμούς, για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, διατηρώντας όμως τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία και πάνω στις εθνικές οδούς.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ. Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους.

Οι αγρότες που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο Ε65 αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης.

Στη Σιάτιστα Κοζάνης οι αγρότες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας για τα φορτηγά στην Εγνατία Οδό και στους παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ τα Ι.Χ. οχήματα διέρχονταν κανονικά.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, αρκετοί οδηγοί σταμάτησαν για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες. Από τις επόμενες ημέρες, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην άκρη του δρόμου ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία έως την πανελλαδική σύσκεψη.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Το μπλόκο παραμένει ενεργό, ενώ από αύριο το πρωί αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Κλειστό παραμένει και σήμερα το τελωνείο Ευζώνων κατά τις ώρες 12:00-16:00 και το απόγευμα 18:00-22:00, όπως συνέβη και χθες. Ωστόσο την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί και πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας

Δείτε τον χάρτη με τα μπλόκα:

Εντωμεταξύ, διευκρινίσεις για τις εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

«Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Βίντεο που καταγράφει τη διαδρομή του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου – Κάστρου και αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση από την παρουσία τρακτέρ στο οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος.

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο : https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ )

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», υπογραμμίζεται ενδεικτικά.

Σχέδιο Β με… προστασία

Μιλώντας στα parapolitika.gr, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι το «σχέδιο Β» της κυβέρνησης συνίσταται στο να «μπορεί να προστατεύσει λιμάνια, αεροδρόμια, να καταλογίσει ποινές και να στείλει στη Δικαιοσύνη αυτούς τους πονηρούς που σηκώνουν διόδια και αυτά τα πληρώνουμε εμείς και αυτοί που μας βλέπουν, δεν τα πληρώνουν αυτοί που σηκώνουν τα διόδια. Δηλαδή να κάνεις τον κοινωνικά ευαίσθητο, αλλά να τα πληρώσεις εσύ, όχι ο Έλληνας φορολογούμενος».

«Αυτά μπορεί η Πολιτεία και οφείλει να τα επιβλέψει, να εφαρμόσει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους, αυτό μπορεί να το κάνει. Το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν και τόνισε ότι «δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σ ένα plan Β».

«Είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών»

Ο Π. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν είναι δυνατόν να κάνεις ακόμα δυο ή τρεις βδομάδες για να πας στη Θεσσαλονίκη π.χ. δέκα ώρες. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών. Είμαστε κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και για όλους τους κτηνοτρόφους και οφείλουμε να τους δώσουμε όσα παραπάνω ζητάνε δίκαια από αυτά τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να ικανοποιηθούν, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών».

«Είμαστε κυβέρνηση και ενός οικογενειάρχη που ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, για να πάει από την Αθήνα στη Λάρισα, από το Βόλο στα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα, από την Πάτρα για να πάει στα Γιάννενα, να πάει να δει κάποιος τη μαμά του, τον μπαμπά του, τον παππού του, τη γιαγιά του. Είμαστε όλοι με τους αγρότες όπως και οι άνθρωποι αυτοί; Είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι φορολογούμενοι, πληρώνουν φόρους για να έχουν ελεύθερους δρόμους. Εκεί λοιπόν που η διεκδίκησή σου έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία του άλλου, υπάρχει πρόβλημα», τόνισε.

Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε στείλει το μήνυμα ότι «πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιά για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα».

Ο ίδιος είχε σημειώσει ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο», ενώ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είχε υπογραμμίσει ότι «αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς. […] Θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο».