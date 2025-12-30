Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση προειδοποιεί με «plan B» και κυρώσεις – Δεν υποχωρούν οι αγρότες

Το… plan B της κυβέρνησης για τα συνεχιζόμενα μπλόκα των αγροτών σε βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ουσιαστικά «επικυρώνοντας» τις πληροφορίες που θέλουν σκλήρυνση της στάσης της, ειδικά μετά τα μηνύματα των αγροτών ότι είναι διατεθειμένοι να περάσουν όλες τις γιορτές στους δρόμους.

Σχέδιο Β με… προστασία

Μιλώντας στα parapolitika.gr, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι το «σχέδιο Β» της κυβέρνησης συνίσταται στο να «μπορεί να προστατεύσει λιμάνια, αεροδρόμια, να καταλογίσει ποινές και να στείλει στη Δικαιοσύνη αυτούς τους πονηρούς που σηκώνουν διόδια και αυτά τα πληρώνουμε εμείς και αυτοί που μας βλέπουν, δεν τα πληρώνουν αυτοί που σηκώνουν τα διόδια. Δηλαδή να κάνεις τον κοινωνικά ευαίσθητο, αλλά να τα πληρώσεις εσύ, όχι ο Έλληνας φορολογούμενος».

«Αυτά μπορεί η Πολιτεία και οφείλει να τα επιβλέψει, να εφαρμόσει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους, αυτό μπορεί να το κάνει. Το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν και τόνισε ότι «δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σ ένα plan Β».

«Είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών»

Ο Π. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν είναι δυνατόν να κάνεις ακόμα δυο ή τρεις βδομάδες για να πας στη Θεσσαλονίκη π.χ. δέκα ώρες. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών. Είμαστε κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και για όλους τους κτηνοτρόφους και οφείλουμε να τους δώσουμε όσα παραπάνω ζητάνε δίκαια από αυτά τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να ικανοποιηθούν, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών».

«Είμαστε κυβέρνηση και ενός οικογενειάρχη που ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, για να πάει από την Αθήνα στη Λάρισα, από το Βόλο στα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα, από την Πάτρα για να πάει στα Γιάννενα, να πάει να δει κάποιος τη μαμά του, τον μπαμπά του, τον παππού του, τη γιαγιά του. Είμαστε όλοι με τους αγρότες όπως και οι άνθρωποι αυτοί; Είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι φορολογούμενοι, πληρώνουν φόρους για να έχουν ελεύθερους δρόμους. Εκεί λοιπόν που η διεκδίκησή σου έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία του άλλου, υπάρχει πρόβλημα», τόνισε.

Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε στείλει το μήνυμα ότι «πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιά για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα».

Ο ίδιος είχε σημειώσει ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο», ενώ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είχε υπογραμμίσει ότι «αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς. […] Θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο».

Ηρεμία πριν την νέα «καταιγίδα»

Όσον αφορά στο «μέτωπο» των αγροτών, μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής. Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής.

Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία, όπως σημειώνουν, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί χρονικά. Στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας παραμένουν οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου προχώρησαν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της περιοχής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και ασκώντας πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου 2025) στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους. Η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Διαβάστε επίσης

Politico: Το ΝΑΤΟ ανησυχεί για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο λόγω Τουρκίας – Τι απαντά η Λευκωσία

Κόφτης στο live των εξεταστικών: Ο Νικήτας Κακλαμάνης απαντά στις επικρίσεις και παρουσιάζει στο topontiki.gr όλες τις αλλαγές

Ο Δούκας βάζει στο τραπέζι προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο Νικήτας αίνιγμα με τις Εξεταστικές