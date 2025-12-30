Κόφτης στο live των εξεταστικών: Ο Νικήτας Κακλαμάνης απαντά στις επικρίσεις και παρουσιάζει στο topontiki.gr όλες τις αλλαγές  

Οι δηλώσεις του Νικήτα Κακλαμάνη στο Action 24 για την λειτουργία Εξεταστικών Επιτροπών στο μέλλον -όσον αφορά την τηλεοπτική τους κάλυψη με την εμπειρία της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πολλές φορές έχει δώσει τροφή για χιλιάδες σχόλια και βίντεο στο tik tok και το instagram- προκάλεσαν τις βεβιασμένες αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που θεώρησαν ότι ο κόφτης που προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής αφορά την παρούσα επιτροπή και έκαναν λόγο για απόπειρα συσκότισης και λογοκρισία.

Ωστόσο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και σε καμία περίπτωση η πρόταση του προέδρου ακόμα και όταν εφαρμοστεί δεν θα σημαίνει το τέλος της απευθείας μετάδοσης των εξεταστικών επιτροπών.

Το pontiki.gr συνομίλησε με τον πρόεδρο της Βουλής και με συνεργάτες του για το τι πρόκειται να προτείνει ο κ. Κακλαμάνης όταν τον Απρίλιο ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αναλαμβάνοντας τα ηνία του Κοινοβουλίου με την εμπειρία δεκαετιών στα έδρανα, είχε εξαρχής θέσει ως στόχο την αποκατάσταση του κύρους του νομοθετικού σώματος. Και ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε και εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως έχει θετικό αποτέλεσμα, είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που πρέπει να έχουν οι ομιλίες πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, και υπουργών και το κλείσιμο του μικροφώνου όταν αυτός ο χρόνος ξεπερνιέται.

Την ίδια ώρα όμως που η κατάσταση στην ολομέλεια έχει ομαλοποιηθεί οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μετατραπεί πολλές φορές σε αρένα ύβρεων και εντυπωσιασμού.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διευκρινίσεις που παρείχε ο ίδιος, η πρόταση του δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση την παρούσα επιτροπή που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά την προσαρμογή της δημοσιότητας μιας εξεταστικής στο μέλλον εφόσον ο πρόεδρος της εντοπίζει συμπτώματα που πλήττουν το κύρος της επιτροπής και της Βουλής.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται ο Κακλαμάνης

Το σχέδιο που επεξεργάζεται το προεδρείο της Βουλής είναι υβριδικό και στηρίζεται στη διάκριση μεταξύ ουσίας και θεάματος:

Η «Κόκκινη Γραμμή»: Όταν οι συνεδριάσεις εκτρέπονται με συμπεριφορές που προσβάλλουν το Κοινοβούλιο (ύβρεις, τραμπουκισμοί, προσωπικές επιθέσεις), η τηλεοπτική εικόνα θα διακόπτεται μετά από πρόταση του προέδρου της επιτροπής και ψηφοφορία.

2. Η Διασφάλιση της Διαφάνειας: Παρά τη διακοπή της εικόνας, ο ήχος θα εξακολουθεί να μεταδίδεται κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι τα λεγόμενα, όσο σκληρά κι αν είναι, θα συνεχίσουν ακούγονται στην απευθείας μετάδοση και όλα θα καταγράφονται στα Πρακτικά αλλά θα αφαιρείται το οπτικό «σόου» που συχνά προορίζεται για viral αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3. Το Χρονοδιάγραμμα: Ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για αιφνιδιασμό. Η ολοκληρωμένη πρόταση θα κατατεθεί τον Απρίλιο στην αρμόδια Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, ώστε να υπάρξει χρόνος για διαβούλευση με τα κόμματα πριν την τελική ψήφιση από την Ολομέλεια.

Το Σκεπτικό: Αποσύνδεση από τα Social Media

Συνεργάτες του Ν. Κακλαμάνη επισημαίνουν ότι η Βουλή έχει πέσει θύμα της εποχής της εικόνας. Πολλοί βουλευτές, αλλά και μάρτυρες, δεν απευθύνονται στην Επιτροπή, αλλά στην κάμερα, με στόχο το απόσπασμα που θα παίξει στο TikTok».

Η λογική Κακλαμάνη είναι πως αφαιρώντας την εικόνα όταν κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν την επιτροπή σε πεδίο έντασης και προσωπικής προβολής, αφαιρείς το κίνητρο της παρεκτροπής. Αν ο βουλευτής γνωρίζει ότι η χειρονομία του ή η θεατρική του έκρηξη δεν θα μεταδοθεί οπτικά, ίσως περιοριστεί στα πολιτικά του επιχειρήματα. Η διατήρηση του ήχου λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση να «θαφτούν» τα λεγόμενα, αλλά να προστατευθεί η αισθητική και το κύρος του θεσμού.

«Πόλεμος» από την Αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποδέχθηκαν τις αρχικές δηλώσεις Κακλαμάνη με σφοδρότητα, βλέποντας πίσω από τη θεσμική πρωτοβουλία μια κυβερνητική προσπάθεια ελέγχου της πληροφορίας.

Το ΠΑΣΟΚ ,ο ΣυΡιζΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Πρόεδρο της Βουλής ότι επιχειρεί να δημιουργήσει ένα «αποστειρωμένο» περιβάλλον για να προστατεύσει την κυβέρνηση από τη φθορά της δημόσιας έκθεσης έστω κι αν γνώριζαν ότι οι προτάσεις του κ. Κακλαμάνη θα συζητηθούν τον Απρίλιο θα ψηφιστούν τότε και θα εφαρμοστούν το νωρίτερο τον Μάιο που η επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της.

Επιπροσθέτως τα κόμματα που αντέδρασαν στις δηλώσεις Κακλαμάνη είναι τα ίδια που είχαν ζητήσει να γίνει προανακριτική και όχι εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζοντας ότι στην προανακριτική δεν υπάρχει ούτε ήχος ούτε εικόνα καθώς οι συνεδριάσεις είναι πάντα κλειστές. Αυτό φυσικά δεν αποτρέπει τον έλεγχο της αλήθειας ούτε έχει εμποδίσει τις προανακριτικές επιτροπές να στείλουν στο ειδικό δικαστήριο υπουργούς.

Η πρωτοβουλία Κακλαμάνη πάντως ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της κοινοβουλευτικής δημοσιότητας στην ψηφιακή εποχή. Αγγίζει τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής λογοδοσίας: πόση δημόσια θέαση χρειάζεται για να υπάρχει διαφάνεια και πόση τηλεοπτικοποίηση μετατρέπει τον έλεγχο σε θέαμα, με τελικό αποτέλεσμα την απαξίωση των θεσμών.

Ωστόσο, η λύση του τεχνικού «κόφτη» εμπεριέχει ρίσκο. Στη δημοκρατία, η διαφάνεια πρέπει να είναι απόλυτη, ακόμα και αν το θέαμα είναι δυσάρεστο. Η διακοπή της εικόνας μπορεί να ερμηνευθεί ως αδυναμία του πολιτικού συστήματος να επιβληθεί με πολιτικούς όρους και καταφεύγει σε τεχνικές απαγορεύσεις.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, πολιτικός με εμπειρία στις δύσκολες ισορροπίες, καλείται να πείσει ότι η πρότασή του είναι ασπίδα για τη Βουλή και ότι η θεραπεία από την εκτροπή για θέαμα δεν θα ερμηνευθεί από την κοινή γνώμη σαν φίμωση και θα παράγει ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι θέλει να αποφύγει: βαθύτερη δυσπιστία.

