search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 16:11

Κακλαμάνης: «Θα εισηγηθώ την κατάργηση της ζωντανής σύνδεσης των Εξεταστικών Επιτροπών» (Video)

28.12.2025 16:11
kaklamanis 55- new

Μέτρα για να αποφευχθεί το θέαμα που εμφανίστηκε σε αρκετές συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρκετές στιγμές της οποίας έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής διακτύωσης προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Ο κ. Κακλαμάνης εξήγγειλε «κόφτη» στα πρότυπα της Ολομέλειας για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές της βουλής. Ο κόφτης όμως, όπως είπε στο Action 24 εξετάζεται να αφορά και τη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών, μέσω των διαύλων της Βουλής. Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, εξήγησε, διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους» είπε ο πρόεδρος της Βουλής, που υποστηρίζει ότι αυτό που εμφανίζεται στο κοινό αδικεί την κοινοβουλευτική επιτροπή. «Οι συζητήσεις διαρκούν 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του ποδιού. Αλλά οι μισοί συζητάνε για το θέμα για το οποίο συνεστήθη, οι άλλοι μισοί για άλλα θέματα που καμία σχέση δεν έχουν», είπε. Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι το φαινόμενο της εκτός θέματος συζήτησης είναι μεν οριζόντιο αλλά κυρίως εκδηλώνεται από την αντιπολίτευση.

Τυχόν «κόφτης» που θα επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει», είπε. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, θα ενταχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής, που είναι αναγκαία, καθώς οι διατάξεις του έγιναν πριν 40 χρόνια, όταν στη Βουλή υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα και πλέον υπάρχουν οκτώ κόμματα με 25 ανεξάρτητους βουλευτές.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

Χαρίτσης: «Τα μπλόκα των αγροτών τα στηρίζει όλη η κοινωνία»

«Βόμβες» από Βενιζέλο: Μη διακυβερνήσιμη η χώρα, ρωτήστε τον Μητσοτάκη αν αθέτησε δέσμευση να με προτείνει για ΠτΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:14
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

1 / 3