Ο Δούκας βάζει στο τραπέζι προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο Νικήτας αίνιγμα με τις Εξεταστικές

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει στα μέσα του Μαρτίου, ωστόσο πριν ολοκληρωθεί το 2025 μπαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές και πέφτουν στο τραπέζι οι προτάσεις. Ο Χάρης Δούκας στη χθεσινή του συνέντευξη στο Action 24 και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο αφού άφησε αιχμές για την πολιτική που ακολουθεί το κόμμα σημειώνοντας “δεν πείθουμε ως ξεκάθαρη επιλογή διακυβέρνησης”, υπογράμμισε ότι αυτονομία δεν σημαίνει κλείνομαι στο καβούκι μου. Μάλιστα τόνισε ότι στον διάλογο αν κάνει κόμμα και το επιθυμεί μαζί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις μπορεί να συμμετάσχει και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας επέμεινε και στην πρόταση του να ψηφιστεί από το συνέδριο ότι δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με την ΝΔ, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι η θέση αυτή είναι αυτονόητη. “Χαίρομαι που ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει όχι σε συγκυβέρνηση με ΝΔ. Αφού λοιπόν το λέει, να μπει ψήφισμα στο συνέδριο, να το ψηφίσουμε όλοι” είπε ο Χάρης Δούκας ρίχνοντας ακόμα μια φορά το μπαλάκι στην ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα πρόσθεσε ότι όσο αφήνουμε τα θέματα στο φλου, τόσο δημιουργούνται ζητήματα.

Το νεότερο όμως που πρόσθεσε στις θέσεις του για το συνέδριο ήταν η πρόταση του για προκριματικές εκλογές που θα αφορούν τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και που θα έχει την ευθύνη για αυτές μια επιτροπή ψηφοδελτίων. “Πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή ψηφοδελτίων, πάντα έτσι γινόταν. Και πρόταση: να γίνουν προκριματικές εκλογές. Και έτσι να σχηματίσουμε από τη βάση τα ψηφοδέλτια μας. Βεβαίως και θα είναι μέσα οι βουλευτές, είναι αυτονόητο. Και έτσι δίνουμε μια εικόνα ανοιχτού κόμματος, συμμετοχικού” τόνισε. Η πρόταση Δούκα για προκριματικές εκλογές των υποψήφιων βουλευτών θα έχει ενδιαφέρον αν θα κατατεθεί επίσης προς ψήφιση στο συνέδριο, όπως επίσης και αν θα στηριχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάντως μέχρι στιγμής σε ότι αφορά τις πρώτες διεργασίες για το συνέδριο αναδεικνύονται κυρίως διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Δούκα-Ανδρουλάκη, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ωστόσο να έχει καθαρά το πάνω χέρι στους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Την ίδια ώρα αν και σε ρυθμούς εορτών ο Νικήτας Κακλαμάνης τάραξε τα πολιτικά νερά με την συνέντευξη του στο Action 24, ανοίγοντας θέμα παύσης των τηλεοπτικών μεταδόσεων από την διενέργεια των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής. Αφορμή η εικόνα των εντάσεων που μεταφέρεται από την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες γίνονται πλέον σημείο αναφοράς στα social media και όχι μόνο. «Αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνω μια συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής υπογραμμίζοντας ότι αυτό που εμφανίζεται στο κοινό αδικεί την κοινοβουλευτική επιτροπή. «Τυχόν κόφτης που θα επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει» κατέληξε.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ που εκτιμούν ότι ο Πρόεδρος της Βουλής θέλει να βάλει ένα τέλος στην προβολή των ερωτήσεων που γίνονται στην Εξεταστική και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. «Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες», τόνισε σε δήλωση του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την Χαριλάου Τρικούπη η συγκεκριμένη τοποθέτηση και η προοπτική να μην μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής οι Εξεταστικές Επιτροπές, αποτελεί αφορμή πολέμου με την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: «Αν κάποιος θεωρεί πως πρέπει να συνεχίσει ο Μητσοτάκης, να πάει στη ΝΔ»

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο