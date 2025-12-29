Χάρης Δούκας: «Θλιβερές και επικίνδυνες οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες – Με προκριματικές τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ»

Με σκληρό τρόπο σχολίασε ο Χάρης Δούκας, τις επιθετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού για το αγροτικό, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Action24. «Η προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι θλιβερή και επικίνδυνη. Θλιβερή γιατί δεν δίνει λύσεις και επικίνδυνη γιατί δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός. Προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Και νομίζω ότι βάζει απέναντί του και αγρότες της Νέας Δημοκρατίας, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε σε διάλογο» είπε ο δήμαρχος της Αθήνας.

Παράλληλα άφησε εμμέσως πλην σαφώς αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτόνομη πορεία δε σημαίνει “κλείνομαι στο καβούκι μου”», τόνισε αφήνοντας αιχμές εναντίον της ηγεσίας και ζητώντας το ΠΑΣΟΚ να είναι ένα ανοιχτό κόμμα και πιο συμμετοχικό.

Να συγκροτηθεί η Επιτροπή ψηφοδελτίων

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας πρότεινε να συγκροτηθεί η Επιτροπή ψηφοδελτίων και να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές: «Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο να είναι συμμετοχικό και ανοιχτό και όχι κλειστό; Το θέλουμε. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πρέπει να αισθάνονται, και νομίζω είναι πολύ δυναμική η βάση μας, ότι συμμετέχει και συνδιαμορφώνει. Πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα για να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή. Να πω ένα παράδειγμα: Πρέπει να φτιαχτεί μια επιτροπή ψηφοδελτίων και να γίνουν προκριματικές εκλογές. Βεβαίως να συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές και από εκεί και πέρα ανοιχτά ψηφοδέλτια» είπε χαρακτηριστικά.

Και επανέλαβε την πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι «δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε μια ξεκάθαρη πρόταση» και προσθέτει ότι γι αυτό πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις στο Συνέδριο, «ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του» και να υπάρξει ψήφισμα –εφ’ όσον επικρατήσει βέβαια η άποψή του- ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.

«Όσο αφήνουμε τα θέματα στο φλου, τόσο δημιουργούνται ζητήματα», είπε και πρόσθεσε ότι «θα πάμε κεντροαριστερά φυσικά, ΠΑΣΟΚ είμαστε».

Υπέρ ανοιχτού πολιτικού Συνεδρίου

Ο κ. Δούκας τάχθηκε υπέρ ενός ανοιχτού πολιτικού Συνεδρίου «γιατί αλλιώς θα μπούμε σε μια αντιπαράθεση μηχανισμών και θα βγούμε από το Συνέδριο “μαχαιρωμένοι”».

Όσον αφορά στο διάλογο επανέλαβε ότι μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη για τη συνταγματική αναθεώρηση και με τον κ. Φάμελλο και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. «Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας, αν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο με το ΠΑΣΟΚ, να συμμετάσχει», είπε.

Τέλος, για τη Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «σέβομαι τον αγώνα της, με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε τις θέσεις της και μετά θα τοποθετηθούμε».

