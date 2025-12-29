search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.12.2025 20:31

Η Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας

29.12.2025 20:31
karystianou

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις της η Μαρία Καρυστιανού εν μέσω της έντονης φημολογίας ότι ετοιμάζεται να ιδρύσει κόμμα.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών επισκέφθηκε το μπλόκο της Νίκαιας για να εκφράσει τη συμπαράσταση της στους αγρότες

Η Μαρία Καρυστιανού τους ευχαρίστησε, ακόμα, για τη στήριξη τους στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Από τη πλευρά του, ο Κώστας Μητροδήμος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας, τόνισε πως το αγροτικό κίνημα θα βρίσκεται πάντα  δίπλα στους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και ότι το απέδειξαν αυτό έμπρακτα, ανοίγοντας τα μπλόκα για να περάσουν για τη δίκη.

Ο Κώστας Μητροδήμος επεσήμανε πως ο αγώνας για δικαιοσύνη είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους αγώνες του ελληνικού λαού και πως με ενότητα και αλληλεγγύη, η δικαίωση είναι πολύ κοντά, σύμφωνα με το t-roi.gr.

