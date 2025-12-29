Ο χειρότερος θάνατος για έναν ορειβάτη: Τι συμβαίνει στο σώμα κάποιου που έχει χτυπηθεί από χιονοστιβάδα

Από ασφυξία πέθαναν οι τέσσερις ορειβάτες, που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή.

Ο Ζαφείρης Τρόμπακας, Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε τι συμβαίνει στο σώμα, που έχει καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα.

«Υπάρχει ο πνιγμός που είναι πολύ σοβαρό, υπάρχουν οι κακώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν. Το χειρότερο όμως απ’ όλα μπορεί να πάθει κάποιος είναι να είναι ζωντανός, όπως το 2020, δύο γιατροί οι οποίοι χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στον Όλυμπο, ο ένας εκ των δύο ήταν μιάμιση ώρα ζωντανός, θαμμένος στο χιόνι. Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό πραγματικά για όλους εμάς τους λάτρεις του βουνού. Αν μας τύχαινε ποτέ κάτι τέτοιο, θα θέλαμε ένα ακαριαίο θάνατο», εξήγησε χαρακτηριστικά.

1,5 ώρα στο απόλυτο σκοτάδι

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης τόνισε κάποιος που έχει καταπλακωθεί από χιόνι δεν βλέπει και δεν μπορεί να κουνηθεί . «Βιώνεις μιάμιση ώρα σε απόλυτο σκοτάδι, με χιόνι στο στόμα και να μην μπορείς να κάνεις καμία κίνηση από τόνους χιονιού».

Ο Ζαφείρης Τρόμπακας εξήγησε ότι επειδή ανεβαίνουν οι παλμοί, ο οργανισμός έχει ανάγκη από περισσότερο οξυγόνο. «Τώρα φανταστείτε μια εικόνα, σχίζεται η πλαγιά και φεύγεις κάτω την ώρα που σκίζεται η πλαγιά, τα μάτια μεταφέρουν την πληροφορία του φόβου και του κινδύνου. Κατευθείαν μπαίνεις σε μια στρεσογόνα κατάσταση, ανεβαίνουν οι παλμοί και ενώ έχεις 100 -90 παλμούς την ώρα που περπατάς φτάνεις 120. Την ώρα που προσπαθείς να επιπλεύσεις πάνω σε αυτή την πλάκα χιονιού που φεύγει με 200 χιλιόμετρα, κάνεις τεράστιες προσπάθειες, έχεις φτάσει 150 παλμούς και παραπάνω όσο τερματίζει ο οργανισμός σου.

Στην προσπάθεια να αναπνεύσει ανοίγει το στόμα , τρώει χιόνι με συνέπεια να φράζεται η μία αναπνευστική οδός. «Εκεί πέρα λοιπόν πλέον δεν φτάνει η μύτη, ανοίγεις και το στόμα, τρως χιόνι και στο τέλος καταλήγεις ακίνητος σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πλαγιάς. Κι εκεί πέρα έρχονται τόνοι χιονιού και σε συμπιέζουν, με χιόνι στο στόμα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις».

Ο γιατρός που πέθανε από υποθερμία το 2020

Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο ένας από τους γιατρούς που καταπλακώθηκε το 2020 από χιονοστιβάδα στον Όλυμπο ήταν ζωντανός για 1,5 ώρα. «Το 2020 ο ένας από τους δύο νεκρούς είχε πεθάνει από υποθερμία. Δηλαδή είχε συμπτώματα υποθερμίας μετά από μιάμιση ώρα, ουσιαστικά ο άνθρωπος είχε δημιουργήσει θρομβώσεις μέσα στο αγγειακό σύστημα. Αυτό δείχνει ότι ακόμη ήταν ζωντανός εκεί πέρα. Φαίνεται ότι δεν πέθανε ακαριαία. Δηλαδή στην περίπτωση του 2020 των γιατρών στον Όλυμπο, ο ένας είχε πεθάνει από τον πνιγμό άμεσα σε 5 λεπτά, αλλά ο δεύτερος έζησε αρκετά.Και αυτό είναι σοκαριστικό για όλους εμάς που ερευνούμε τις αιτίες και ουσιαστικά το τελείωμα όπως καταλήγει χιονοστιβάδα. Είσαι ζωντανός επί μιάμιση ώρα. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος είχε αισθήσεις, αλλά αυτό στο κομμάτι της ιατροδικαστικής φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά».

Όσον αφορά την πρόληψη, είπε, «όταν μπαίνουμε σε πλαγιές από 18 έως 50 μοίρες και όταν έχουμε αυτές τις χιονοπτώσεις προληπτικά τι κάνουμε; Κάνουμε μια τομή στο χιόνι, ένα τρίγωνο δημιουργούμε και προσπαθούμε με το χέρι μας να δούμε αν η πλάκα του χιονιού η πρόσφατη ή αυτή που έχει πέσει τελευταία τελοσπάντων, γλιστράει πάνω στην άλλη που είναι ακριβώς από κάτω».

Ο Ζαφείρης Τρόμπακας, τέλος, διαμαρτυρήθηκε ότι δεν τους επέτρεψαν να επιχειρήσουν μόλις έφτασαν στα Βαρδούσια όρη «Όταν πήγαμε στην τελική φάση της επιχείρησης διάσωσης ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής δεν μας επέτρεψε να ανεβούμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος του εθελοντή. Μας έχουν σαν κομπάρσους. Δεν μας αφήνουν να επιχειρήσουμε ή να συνεπιχειρήσουμε. Έναν εθελοντή που δεν τον αξιοποιείς, τον χάνεις».

