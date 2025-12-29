search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:32
29.12.2025 17:35

Greek Mafia: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος εκτελεστής της ομάδας του «Έντικ» για τη δολοφονία Ζαμπούνη

filakes_trikalon

Στη φυλακή οδηγείται ο 35χρονος, θεωρούμενος μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, εκτελεστής στην ομάδα του σκληρού κακοποιού με το παρατσούκλι «Έντικ», μετά την απολογία του για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο, τον Ιανουάριο του 2024.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την εκτέλεση του Ζαμπούνη, ο οποίος είχε δεχθεί βροχή από σφαίρες έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του. Φέρεται μάλιστα να επικαλέστηκε άλλοθι προκειμένου να πείσει ότι δεν εμπλέκεται στη δολοφονία για την οποία εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης

Ο 35χρονος, παράλληλα ήταν καταζητούμενος από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς καταδικάστηκε ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξης ως συνεργός στις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου το 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας και των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό το 2023 καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.

Ο κατηγορούμενος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του καταζητούμενου “Έντικ”, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα ύστερα από επιχείρηση των ΕΚΑΜ στα Καλύβια.

