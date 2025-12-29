search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.12.2025 17:12

Αττική Οδός: 21χρονος έκανε αλκοτέστ και όταν έδειξε πάνω από το όριο, την… κοπάνησε – Πώς έπεσε τελικά στα χέρια της ΕΛΑΣ

29.12.2025 17:12
ALKOTEST NEW

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 21χρονο οδηγό που του έγινε αλκοτέστ στην Αττική Οδό και όταν έδειξε πάνω από το όριο επιχείρησε να διαφύγει.

Συγκεκριμένα,  ο 21χρονος είχε «πιαστεί» να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό με 0,27 πρώτη μέτρηση και 0,31 η δεύτερη. Αμέσως μετά, για να αποφύγει να του ακινητοπιήσουν το αυτοκίνητο, ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε αποχώρησε από το σημείο τροχονομικού ελέγχου, κάνοντας μάλιστα και επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

 «Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-12-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού 21χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, κατελήφθη ο κατηγορούμενος να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αλκοολομέτρησης και προκειμένου να αποφύγει την επερχόμενη ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο του τροχονομικού ελέγχου ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.065 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 90 ημερών, ενώ το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

