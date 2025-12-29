search
29.12.2025 17:00

Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής (Video)

29.12.2025 17:00
mougkopetros1

Αθώο έκρινε το δικαστήριο της Τρίπολης τον Άρη Μουγκοπέτρο για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η ακρόαση διήρκησε τρεις ώρες κι έγινε κεκλεισμένων των θυρών. «Να είναι καλά όλοι για να ασχοληθούν με τα παιδάκια τους», δήλωσε ο δικηγόρος του μουσικού. 

Τι αναφέρει στη μήνυση η εν διαστάσει σύζυγος του

Μήνυση σε βάρος του κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγος του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου. «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει»,

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου σημειώνει πως ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν γνώριζε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και πως η μίσθωση είχε περάσει στο δικό της όνομα. Παρά την αντίθεσή της, παρέμεινε στο σπίτι για αρκετή ώρα και όπως καταγγέλλεται πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα».

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση» συνεχίζει.

