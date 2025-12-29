Από ασφυξία πέθαναν οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια όρη σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Αποκλείεται το σενάριο να υπέστησαν κάποιο θανατηφόρο τραυματισμό, καθώς οι σοροί τους δεν έφεραν κακώσεις.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φαίνεται ότι οι τέσσερις ορειβατες εγλωβίστηκαν κάτω από το χιόνι, με συνέπεια να μην μπορούν να πάρουν άνασα.

Ιδανικές καιρικές συνθήκες για χιονοστιβάδα

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, μιλώντας στο MEGA άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι τέσσερις ορειβάτες να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές κι αυτός ήταν ο λόγος που τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2495μ. Περίπου στα 2.200 μέτρα υψόμετρο, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα. Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να τη δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα τα ίδια τα παιδιά άθελά τους. Περνώντας, από το συγκεκριμένο σημείο με τα βήματά τους, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα από τους ίδιους ή από μια δυνατή ηχώ» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν οι ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα: Όμορφη μέρα με φρέσκο χιόνι μετά από πολλές μέρες με παγωμένο χιόνι», συνέχισε και πρόσθεσε: «Όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα, γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω».

Ο ίδιος τόνισε ότι «Καμία εμπειρία δεν ακυρώνει τον κίνδυνο. Ήταν η άτυχη στιγμή για τους τέσσερις ορειβάτες. Για να πας στη συγκεκριμένη κορυφή έχεις πολλές επιλογές. Δυστυχώς, τα παιδιά επέλεξαν το «λάθος» μονοπάτι».

Ο Κώστας Μαστοκωστόπουλος, εξήγησε ότι έγινε αντιληπτό ότι κάτι έχει πάει λάθος, όταν «ο πατέρας του ενός παιδιού αναζητούσε τον γιο του για να του ανακοινώσει ότι απεβίωσε ο παππούς του και έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε και πολλές πιθανότητες να τους βρούμε άμεσα, καθώς είχε σκοτεινιάσει ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη».

Σε ό,τι αφορά στις συνθήκες του θανάτου τους, είπε ότι «απ’ ό,τι έμαθα από την ιατροδικαστική, πιθανότατα πέθαναν από ασφυξία. Έπεσε το χιόνι πάνω τους, τούς μετακίνησε κάποια μέτρα και τους έθαψε. Η άνοδος από το σημείο που άφησαν το αμάξι για να πάνε στην κορυφή, είναι περίπου 3 ώρες κι άλλο τόσο περίπου για να το κατέβεις».

