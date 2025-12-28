Κυψέλη: «Δεν άντεχα άλλο» – Κατάκοιτη με άνοια η σύζυγος του 74χρονου αυτόχειρα που αποπειράθηκε να την σκοτώσει

Ενα οικογενειακό δράμα έφερε ένα τραγικό τέλος στην υπόθεση του ηλικιωμένου ζευγαριού στη Κυψέλη.

Ο 74χρονος μετά από έντονο καβγά με την 67χρονη σύζυγό του, έβγαλε ένα μαχαίρι και την χτύπησε στον λαιμό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του πηδώντας από το μπαλκόνι διπλανής κατοικίας.

Οπως αποκαλύφθηκε, η σύζυγός του που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ήταν κατάκοιτη και με άνοια, κάτι που φαίνεται ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.

Μάλιστα, φέρεται να έχει πει σε συγγενικό του πρόσωπο, ότι είχε κουραστεί με όλη αυτή την κατάσταση.

Θεία του επιβεβαίωσε την πληροφορία, λέγοντας ότι μέχρι τώρα δεν τσακώνονταν, ούτε είχε κληθεί ποτέ η αστυνομία στην κατοικία τους.

«Ηταν κατάκοιτη στο καροτσάκι. Αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα. Δεν τσακωνόντουσαν. Ελεγε ότι ήταν κουραστικό. Γιατί έγινε δε ξέρω» είπε η γυναίκα.

Ο αυτόχειρας πριν βάλει τέλος στη ζωή του, είχε γράψει ένα σημείωμα για να το δώσει σε συγγενικό του πρόσωπο, πιθανόν για τον γιο του, στο οποίο έγραφε ότι «δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση».

Αμέσως μετά ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό και έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του. Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.

