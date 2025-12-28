search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.12.2025 16:28

Κυψέλη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

28.12.2025 16:28
kipseli

Ιδιόχειρο σημείωμα προτού δώσει τέλος στη ζωή του, βουτώντας από ταράτσα πολυκατοικίας στο κενό, άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες σ’ αυτό ο δράστης και αυτόχειρας απευθύνεται σε συγγενικό του πρόσωπο και αναφέρει πως δεν αντέχει «άλλο αυτή την κατάσταση».

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή της Κυψέλης.

Ο ηλικιωμένος άρπαξε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στον λαιμό την 67χρονη σύζυγό του, που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Αμέσως μετά ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας τους, πέρασε στο διπλανό κτίριο και βούτηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πριν από το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας το ζευγάρι καβγάδισε έντονα.

Διαβάστε επίσης:

«Παραμένουμε στον δρόμο» διαμηνύουν οι αγρότες – «Η κυβέρνηση βρήκε πρόθυμους για να σπάσει τα μπλόκα»

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

1 / 3