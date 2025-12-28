«Παραμένουμε στον δρόμο» διαμηνύουν οι αγρότες – «Η κυβέρνηση βρήκε πρόθυμους για να σπάσει τα μπλόκα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μήνυμα ενότητας απαντούν μέλη της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, που χαρακτήρισε «ενθαρρυντική» την προτροπή για διάλογο από τη της σύσκεψης των «18».
Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, αφού επισήμανε πως οι αγρότες είχαν ζητήσει από την πρώτη στιγμή διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά όχι προσχηματικό, επισήμανε στο thesspost.gr πως «η κυβέρνηση βρήκε… πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα».
«Η κυβέρνηση προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και τώρα βρήκε… πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη και μετά γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για συνάντηση. Αυτές οι τακτικές δεν εξυπηρετούν την ενότητα του αγροτικού κινήματος και σίγουρα παίζουν τον ρόλο που θέλει η κυβέρνηση, για να διαλυθούν τα μπλόκα», επισήμανε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο αγρότης από τη Λάρισα, Θέμης Λέκκας, επισημαίνει πως «ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του» και τονίζει πως «το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις».
«Παραμένουμε στον δρόμο μέχρι να κάνουμε την πανελλήνια σύσκεψη», διαμηνύει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως προγραμματίζεται για το επόμενο Σάββατο, 3 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Νωρίτερα, το μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων διέψευσε τη συμμετοχή του στη σύσκεψη των «18 μπλόκων» που έγινε χθες στην Επανομή Θεσσαλονίκης, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση πως οι αποφάσεις λαμβάνονται πανελλαδικά και όσοι εμφανίζονται στη σύσκεψη οφείλουν να το κάνουν με το όνομά τους και όχι «με το όνομα του Τελωνείου».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αγρότες θα ανοίξουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου.
Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μάλγαρα, με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους.
Στο τελωνείο Ευζώνων, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.
Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.
Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).
Τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, με στόχο να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.
Τα τρακτέρ θα μπουν στην πόλη της Λάρισας, καθώς συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου.
Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι αγρότες και οι οικογένειές τους θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στα μπλόκα.
Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.
Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.
