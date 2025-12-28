«Παραμένουμε στον δρόμο» διαμηνύουν οι αγρότες – «Η κυβέρνηση βρήκε πρόθυμους για να σπάσει τα μπλόκα»

Με μήνυμα ενότητας απαντούν μέλη της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, που χαρακτήρισε «ενθαρρυντική» την προτροπή για διάλογο από τη της σύσκεψης των «18».

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, αφού επισήμανε πως οι αγρότες είχαν ζητήσει από την πρώτη στιγμή διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά όχι προσχηματικό, επισήμανε στο thesspost.gr πως «η κυβέρνηση βρήκε… πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα».

«Ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του»

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και τώρα βρήκε… πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη και μετά γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για συνάντηση. Αυτές οι τακτικές δεν εξυπηρετούν την ενότητα του αγροτικού κινήματος και σίγουρα παίζουν τον ρόλο που θέλει η κυβέρνηση, για να διαλυθούν τα μπλόκα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο αγρότης από τη Λάρισα, Θέμης Λέκκας, επισημαίνει πως «ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του» και τονίζει πως «το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις».

«Παραμένουμε στον δρόμο μέχρι να κάνουμε την πανελλήνια σύσκεψη», διαμηνύει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως προγραμματίζεται για το επόμενο Σάββατο, 3 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Διέψευσε το μπλόκο των Ευζώνων τη συμμετοχή στη «σύσκεψη των 18»

Νωρίτερα, το μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων διέψευσε τη συμμετοχή του στη σύσκεψη των «18 μπλόκων» που έγινε χθες στην Επανομή Θεσσαλονίκης, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση πως οι αποφάσεις λαμβάνονται πανελλαδικά και όσοι εμφανίζονται στη σύσκεψη οφείλουν να το κάνουν με το όνομά τους και όχι «με το όνομα του Τελωνείου».

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αγρότες θα ανοίξουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου.

Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μάλγαρα, με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους.

Στο τελωνείο Ευζώνων, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).

Τι προβλέπεται για τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, με στόχο να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.

Τα τρακτέρ θα μπουν στην πόλη της Λάρισας, καθώς συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι αγρότες και οι οικογένειές τους θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στα μπλόκα.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Τα αιτήματα των αγροτών

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.(π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψηςαναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στουςπραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

