search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 12:58

Μαρινάκης για αγρότες: «Ενθαρρυντική εξέλιξη που όλο και περισσότεροι θέλουν διάλογο» – «Έχουν δοκιμάσει τις αντοχές της κοινωνίας»

28.12.2025 12:58
Pavlos-Marinakis

«Ενθαρρυντική εξέλιξη» χαρακτηρίζει ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ανακοίνωση αγροτών από 18 μπλόκα ότι οι συνθήκες για διάλογο με την κυβέρνηση έχουν ωριμάσει.

Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ολόκληρη η δήλωση Παύλου Μαρινάκη

Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας.

Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Φουρτούνες στο Αιγαίο: Τι σημαίνει το διαφαινόμενο τέλος των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά  

ΣΥΡΙΖΑ: «Οι αγρότες δεν θα ξεγελαστούν από τα ψέματα και την κυβερνητική προπαγάνδα»

Το ΠΑΣΟΚ στέλνει τον λογαριασμό για το βέρτιγκο των Χριστουγέννων στην κυβέρνηση – Τελευταία ευκαιρία για ανάκαμψη πριν το συνέδριο το αγροτικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky_sad_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Πρέπει να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, να αισθανθεί επιπτώσεις για την επιθετικότητά της»

doukas_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:36
zelensky_sad_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Πρέπει να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, να αισθανθεί επιπτώσεις για την επιθετικότητά της»

doukas_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση