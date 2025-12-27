Το ΠΑΣΟΚ στέλνει τον λογαριασμό για το βέρτιγκο των Χριστουγέννων στην κυβέρνηση – Τελευταία ευκαιρία για ανάκαμψη πριν το συνέδριο το αγροτικό

Η κυβέρνηση βρίσκεται στριμωγμένη ανάμεσα στα αγροτικά μπλόκα, χωρίς διέξοδο, χωρίς διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες και εμπιστοσύνη για να υπάρξει διάλογος. Τα Χριστούγεννα με τρακτέρ στους δρόμους οδήγησαν σε μεγάλη ταλαιπωρία των εκδρομέων που έφυγαν νωρίτερα από την παραμονή. Οι ακυρώσεις σε τουριστικούς προορισμούς δημιούργησαν δυσαρέσκεια και στους επαγγελματίες της εστίασης στις περιοχές που περίμεναν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους στις γιορτές.

Αντίστοιχες ανησυχίες υπάρχουν και για την Πρωτοχρονιά καθώς όλοι περιμένουν τις αποφάσεις των αγροτών που προαναγγέλλουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους από τις 2 Ιανουαρίου και έπειτα.

Για τη ΝΔ υπάρχει κίνδυνος απωλειών από μια σημαντική δεξαμενή που της έδωσε 48% στους αγρότες, στις εθνικές εκλογές. Η κατάσταση αποτελεί το κατάλληλο πεδίο για να αντεπιτεθεί λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς η αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ έβγαλε τον λογαριασμό στην κυβέρνηση για όσα έγιναν τα Χριστούγεννα και χτύπησε παράλληλα το καμπανάκι για την αντίστοιχη έξοδο της Πρωτοχρονιάς.

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Το μέτωπο κυβέρνησης αγροτών και η εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει πόντους στο ΠΑΣΟΚ που με την παρουσία των βουλευτών του, έχει αρκετές φορές βάλει δύσκολα στην κυβέρνηση.

Ωστόσο δημοσκοπικά οφέλη από την παρουσία της στην Εξεταστική Επιτροπή σε αυτή τη φάση καταγράφει μόνο η Πλεύση Ελευθερίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βλέπει σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων τα ποσοστά της να έχουν ανέβει.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η δουλειά που έχει γίνει στην Εξεταστική θα φέρει αποτελέσματα και προσδοκούν σε ρωγμές στο κυβερνητικό στρατόπεδο από τις οποίες θα απελευθερωθούν δυνάμεις προς το ΠΑΣΟΚ. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες αγανάκτησης για να επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες. «Η κυβέρνηση έπρεπε να αναστείλει τις υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων, που δεν μπορούν να τις πληρώσουν, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης καθυστερούν οι πληρωμές. Δεν μιλάμε για γενική αναστολή αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μέσω της οποίας κατατίθεται το αίτημα για «πάγωμα» των υποχρεώσεων των αγροτών.

Σε τρεις τρεις μήνες από τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει συνέδριο και με τον Νίκο Ανδρουλάκη να πιέζεται από τη βελόνα των ποσοστών που δεν ανεβαίνει, το αγροτικό αποτελεί μια από τις τελευταίες ευκαιρίες ώστε με εισροές δυνάμεων προς το κόμμα να ανατραπεί θετικά το κλίμα.

