Τσουκαλάς για αγρότες: Έχει γκρεμιστεί η εμπιστοσύνη τους – Η κυβέρνηση να μην τα κάνει θάλασσα και την Πρωτοχρονιά

Να μη χάσει και το «στοίχημα» της Πρωτοχρονιάς κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μετά το φιάσκο της εξόδου των Χριστουγέννων, τονίζοντας, παράλληλα, ότι «η κοινωνία είναι με τους αγρότες».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδομέων την παραμονή των Χριστουγέννων. «Δείτε την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη είχαμε την απόλυτη ταλαιπωρία και την Τετάρτη με το που ανοίγει η τροχαία τους δρόμους, η κατάσταση αμβλύνθηκε. Έχω μηνύματα στο τηλέφωνο από ταξιδιώτες που μου έλεγαν ότι μας στέλνουν σε παρακαμπτήριες οδούς και σε διπλής κατεύθυνσης χωματόδρομους, ενώ ο δρόμος είναι ανοικτός μπροστά μας. Είναι ανησυχητικό ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες αγανάκτησης για να επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό», τόνισε.

Επίσης, υποστήριξε ότι «η κοινωνία είναι με τους αγρότες γιατί και η ίδια νιώθει ότι είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης» και πρόσθεσε με νόημα ότι «το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων χάθηκε σε έναν βαθμό. Να πάρει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες για να μη χαθεί και της Πρωτοχρονιάς. Εμείς θέλουμε να γυρίσουν οι αγρότες στα σπίτια τους με ασφάλεια για την παραγωγή, το εισόδημα και τις οικογένειες τους. Τα περισσότερα αιτήματα μπορούν να υλοποιηθούν. Να υπάρξει συνεννόηση χωρίς τελεσίγραφα».

«Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες για την επισιτιστική επάρκεια και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας μας, δυο μεγέθη που είναι και συντελεστές γεωπολιτικής ισχύος» τόνισε ο Κ. Τσουκαλάς και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση συγκρούστηκε με τους αγρότες χωρίς κανέναν λόγο διότι η ίδια δεν τους έδωσε καμία σημασία μέχρι να βγουν στα μπλόκα. Είχε πει η κυβέρνηση ότι θα γίνουν οι πληρωμές ως τον Οκτώβριο. Έγιναν; Όχι. Φτάσαμε στον Δεκέμβριο. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου έχουν καθυστερήσει τόσο οι πληρωμές; Εδώ δόθηκε το 44% των βασικών ενισχύσεων με αυτόν τον τρόπο».

Σημείωσε, δε, ότι «έχει γκρεμιστεί η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την κυβέρνηση γιατί όταν θες να γίνει ένας διάλογος, διαμορφώνεις και ένα ασφαλές πλαίσιο διαλόγου. Η κυβέρνηση έπρεπε να αναστείλει τις υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων, που δεν μπορούν να τις πληρώσουν, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης καθυστερούν οι πληρωμές. Δεν μιλάμε για γενική αναστολή αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση».

